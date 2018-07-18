4 эффективных упражнения у стены

Нора Тобин, тренер и эксперт из Лос-Анджелеса, предлагает эти несложные упражнения, которые можно сделать в любом месте, где есть стена. Их можно выполнить дома, если вы не успели на тренировку, или в отеле, если вы в отпуске или командировке.

Содержание

Отжимания

Приседания со скручиванием

«Прогулка» по стене

Мостик

Отжимания

Работают мышцы груди, пресса, плеч и трицепсы.

Встаньте прямо, лицом к стене, прямые руки на уровне плеч. Согните руки, локти направлены в стороны, и выполняйте отжимание, пока не коснетесь стены грудью. Вернитесь в исходное положение, это будет один повтор. Выполните 12-15 повторов и 2-3 подхода.

Приседания со скручиванием

Работают мышцы ног, ягодиц, косые мышцы живота.

Встаньте спиной к стене. Ноги на ширине плеч, руки за головой касаются стены, локти согнуты. Начинайте приседать, держа руки прижатыми к стене и медленно опуская левый локоть к левому ребру. Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение так же, опуская правый локоть к правому бедру, и это будет один повтор. Выполните 12-15 повторов и 2-3 подхода.

«Прогулка» по стене

Работают мышцы плеч, груди, пресса, ног, ягодиц.

Лягте на спину, ногами упритесь в стену, прямые руки вдоль тела. «Шагайте» вверх по стене, придвигая корпус к стене и поднимая его как можно выше. Остановитесь в верхней точке, сделайте паузу и выполните движение в обратную сторону, вернувшись в исходное положение, это будет один повтор. Выполните 8-10 повторов и 2-3 подхода.

Мостик

Работают мышцы, пресса, ног, ягодиц.

Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в стену. Сожмите ягодицы и держите их в этом состоянии на протяжении всего упражнения, это добавит тонуса мышцам. Поднимите бедра так, чтобы тело образовало одну линию от плеч до колен. Это исходное положение. Потяните согнутое левое колено на себя (как на фото), задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение с правой ногой, это будет один повтор. Выполните 8-10 повторов и 2-3 подхода.