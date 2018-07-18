Что делать, чтобы не болела спина?

По данным исследований ученых, у 80% населения земного шара регулярно болит спина. В России трудно встретить человека старше 25 лет, у которого все в порядке с позвоночником. Эта проблема часто становится причиной потери трудоспособности и может сильно снизить качество жизни. Корреспондент «МИР 24» поговорил с персональным тренером по функциональному фитнесу Романом Хруцким, чтобы узнать совет профессионала: что делать, чтобы боли ушли?

Роман много лет изучает один вопрос: как помочь человеку оздоровить свое тело так, чтобы оно было здоровым, гармоничным, и свободно двигалось без болей. Осмысляя теоретические знания, полученные в Российском Университете Физической Культуры с многолетним опытом тренерской работы, сейчас он может с уверенностью сказать, что нет одного рецепта для всех, или «волшебного упражнения», которое поможет всем избавиться от болей в спине.

— Роман, какие основные причины болей в спине?

Причиной боли может быть травма, аутоиммунные процессы (когда организм сам разрушает какие-то ткани), неправильная биомеханика движений, также нельзя игнорировать и психоэмоциональную сферу. Причин может быть множество, поэтому, например, если вы будете делать то же, что посоветовали вашему другу, то это не значит, что вам это тоже поможет. Если у вас болит спина, то лучше обратиться к специалисту. Он поможет выявить проблему, а не просто назначит комплекс упражнений.

— Одна из самых популярных проблем со спиной у современных людей — это грыжа межпозвонковых дисков. Что ты скажешь о методах ее лечения?

— Я читал много исследований о связи болей в спине и наличии грыжи межпозвонковых дисков. Так вот, ее почти нет! А вот после операции по удалению грыжи боли часто возвращаются в усиленном варианте. Показание на операцию, скорее, зависит от специалиста, к которому человек попал, чем от реального положения дел в его спине. Если специалиста учили резать, то он и будет рекомендовать резать, ведь все его знания, навыки и мировоззрение так заточены, что если не вырезать, то боли не уйдут. Понятно, что это касается не всех случаев. Иногда операция — это единственный вариант, но такое бывает крайне редко. Остепаты, кинезиотерапевты будут вас отговаривать от операции, при условии, что они будут видеть безоперационный путь решения проблемы. Само наличие грыжи ничего ещё не значит. Люди по 15 лет живут с грыжами, не испытывая дискомфорта, а у других, даже без видимых повреждений, спина болит.

— Хорошо, но если мы возьмем случай, когда боль еще не такой силы, чтобы бежать к врачу. Расскажи, как тренер, что ты говоришь людям, которые приходят в тренажерный зал, и просят совета, как предотвратить боли в спине?

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— Я им говорю, что нужно научиться рационально двигаться. Рационально — значит в соответствии с физиологией своих суставов и мышц. Это не то же самое, что увеличение мышц в тренажёрном зале. Сегодня все считают трендом и мерилом качественных тренировок нарощенные мышцы и сожженный жир, но мало кто обращает внимание на то, что пока качаются мышцы, боли появляются чаще. В идеале, если тело будет правильно функционировать, то к врачу с проблемой в спине не придется идти.

Часто клиенты, приходящие на персональные тренировки, хотят проигнорировать такие упражнения, ведь им кажется, что функциональные упражнения похожи на «зарядку для бабушек» — ведь после них нет боли в мышцах и жжения в лёгких (что большинство считает критерием хорошей тренировки). Говорят, пойдем лучше железки тягать. И тогда я включаю все свои навыки убеждения, чтобы мотивировать их на функциональную гимнастику. Ведь если человек не услышит меня, то, скорее всего, он усугубит проблему и через какое-то время у него заболит спина. Зачастую люди хотят рельефные мышцы, накачанные ягодицы или «сесть на шпагат», и эта идея закрывает от них вопрос здоровья: «Лучше быть накачанным и больным, или здоровым?».

— А какой критерий правильной тренировки?

— Человек должен двигаться без боли, спать без боли. Захотел шнурки завязать — нагнулся и завязал, а не застрял в наклоне на неделю. Нужно сделать свое тело текучим, и это не всегда означает стать гибким. Повторяю, функциональная гимнастика — это не то же самое, что силовая тренировка, стретчинг или йога. Но, зная принципы построения функциональных упражнений, можно любое упражнение из перечисленных систем выполнить так, что это будет функциональная гимнастика.

— Ты — профессиональный спортсмен. У тебя болит спина?

— У меня пол-спины грыж и протрузий! Тут нечем гордиться, просто так и есть. Я катаюсь на виндсерфинге, занимаюсь гиревым спортом. Потенциально я в группе риска, и в числе первых претендентов на регулярные боли в спине. В принципе, так и было, пока я не занялся спиной. Много лет назад я поставил себе задачу — найти способ жить без боли, не прибегая к помощи массажистов, мануальных терапевтов и, не дай Бог, хирургов. После долгих поисков я подобрал себе ряд действий: мио-фасциальный релиз, соматика, стрейчинг, 3-D упражнения и другие. Их делать скучно, они не брутальные и не модные, местами странные, но после них телу легче живется. Их надо просто делать — и точка! Я забыл, что такое боли в спине, уже больше трёх лет тело не болело, и я в какой-то момент перестал делать эту профилактику. Через три недели, после силовых тренировок, спина о себе напомнила. Даже наклониться не мог! На полмесяца я выпал из тренировочного режима, и снова стал делать «эти странные упражнения» — и через неделю боли опять ушли. Так что в большинстве случаев помощь находится внутри нас самих, надо только научиться ею пользоваться.

— Расскажи подробнее о том, что такое функциональная гимнастика?

— Это система упражнений, которые тренируют межмышечную координацию и восстанавливают правильную биомеханику тела. Частично эта гимнастика присутствует в йоге, пилатесе. Это также гимнастика по методу Фильденкрайза, и комплекс упражнений, разработанный его последователем Томасом Ханной. В чем идея: это маленькие движения, которые учат человека кинестетическому чувству, то есть умению слышать сигналы своего тела. Глобально, идея вообще в контроле своих движений. Обладающий таким навыком человек в любое время «знает» где у него находится, например, мизинец, и может им пошевелить. Проблема современного человека в том, что он наполовину свое тело не ощущает, его нервная система не «видит» многие части своего тела. От этого и возникают проблемы.

Все это в особенности относится к тем, кто испытывает однотипные нагрузки. Например, у стоматологов работают одни мышцы спины больше, чем другие, ведь они сидят одной стороной к пациенту и подолгу сохраняют статичное положение. После часа-другого такого сидения нужно сделать антагонистическую работу: поработать другими мышцами, растянуть их, расслабить. Но если этого не происходит, то одни элементы опорно-двигательного аппарата становятся слабее, а другие берут на себя их работу, и организм запоминает это как норму. В результате возникает патологический паттерн, который, помноженный на годы, приводит к болезни.

— Становится понятным, почему спина начинает болеть с возрастом. Просто с годами количество этих «неправильных» движений накапливается. Но ведь есть люди, которые не занимаются функциональной гимнастикой, и не страдают от болей…

— Бывает, запас прочности мягких тканей у некоторых людей генетически очень большой, и природа долго позволяет им «издеваться» над собственным телом. Но рано или поздно любые запасы заканчиваются. Показательный пример — это профессиональные спортсмены. В большинстве случаев они делают все правильно, генетика у них тоже в порядке, но в определенный момент начинаются боли — большие нагрузки делают свое дело и истощают адаптационные и репарационные ресурсы раньше, чем наступает биологическая старость. А кто-то поднял вес несколько раз с неправильной техникой — и у него происходит «мгновенная карма», боль в спине. Так же бывают счастливчики, прожившие до глубокой старости, так и не испытав боли в спине, похоже что они использовали свое тело в соответствии с его возможностями, так и не успев исчерпать его адаптационные ресурсы до окончания «гарантийного срока».

— Считается, что если заболела спина, то надо идти к остеопату или мануальному терапевту. Как ты считаешь, это оправдано?

— Визит к врачу может быстро помочь и исправить ситуацию. Но, как правило, ненадолго. Чтобы добиться устойчивого и долгого эффекта, нужно научиться «правильным движениям», функциональным движениям. Мышцы нужно переводить в разные состояния (расслабленное — напряжённое, удлиненное — укороченное), туда и обратно, тогда рецепторы начнут подавать разную информацию о том, что происходит на периферии, и мозг будет «видеть» карту тела намного лучше.

Ещё один момент: нужно тренироваться в различных плоскостях. Большинство людей в конкретных движениях эксплуатируют одни и те же плоскости, не подключая другие. Что-то перерабатывает, а что-то не дорабатывает, и таким образом, создаётся дисбаланс.

— Каких упражнений следует избегать? Какие могут быть опасными для спины?

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— Все упражнения могут быть потенциально опасными. Та же становая тяга может навредить при неправильной нагрузке или неправильной технике. Если человек не может контролировать свои тазобедренные суставы, то о какой становой тяге можно говорить? Если он не может контролировать локти и лопатки, то жим ему может быть опасен. Лучше начинать тренироваться с собственным весом, в облегченных условиях освоить технику. Затем делать с малым весом (5-10 кг), и только потом переходить на более серьезный вес (если это ещё будет актуально человеку).

Еще некоторые специалисты не рекомендуют использовать блочные тренажеры. Лучше поначалу получать нагрузку при помощи тех же гантелей или утяжелителей, ведь они могут многое «прощать», давая телу самому выбрать правильную траекторию движения, при которой не пострадают суставы и нагрузка пойдет на пользу, а не во вред.

— О чем еще нужно помнить?

— Профилактика болей в спине включает правильное питание, чтобы не было лишнего веса. Потому что если он есть, то проблемы со спиной обязательно возникнут. Еще важно хорошо отдыхать во время сна. Нужно выбрать такие матрас и подушки, которые будут вам подходить. Часто бывает, приехал человек в отпуск, лег спать, а наутро у него болит спина. Всего лишь поменяли матрас и подушку. В природе животные — например, кошки или собаки — умеют так себя вписать в пространство, что буквально «растекутся» на руках или на диване. И будут при этом абсолютно расслаблены. Маленькие дети тоже обладают таким навыком, а вот у взрослых людей тело более жесткое, ригидное. Это и создает дискомфорт. Вывод один: нужно сделать свое тело более текучим. И это совсем не то же самое, что иметь хорошую растяжку. Это умение хорошо чувствовать себя изнутри и глубоко расслабляться.

— Сегодня в продаже появились разные приспособления для расслабления мышц. Какие из них посоветуешь?

— Цилиндры для миофасциального релиза, специальные шарики, по которым можно прокатывать руки и спину, фоам-роллеры. Последние пользуются особенно большой популярностью у профессионалов фитнеса. Они хорошо прорабатывают уставшие мышцы изнутри и разминают их глубокие слои. Десять–пятнадцать минут катания на роллере могут быть альтернативой массажу спины. Все эти снаряды можно купить в любом спортивном магазине и использовать дома.

— Роман, спасибо за советы! Желаем всем нам ими воспользоваться, иметь здоровую спину и жить без боли!

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