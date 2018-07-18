Танцуй восточные танцы и худей с удовольствием!

Выбирая, какими танцами заняться чтобы похудеть, обратите внимание на восточные танцы. При регулярных занятиях, пусть не сразу, но вы начнете сбрасывать вес. Нагрузка распределяется таким образом, что подтягиваются мышцы в самых проблемных местах. Бедра и ягодицы становятся от раза к разу все привлекательнее, руки и плечи становятся более выразительными, тали — все тоньше и тоньше.

Восточные танцы для похудения дома Танцевать дома для похудения можно самые разные танцы. Занимаясь по видео, сначала просмотрите все внимательно, не надо пытаться сразу повторять сложные движения. Ведь если сразу что-то не получится, то будет достаточно сложно психологически заставить себя это повторить. Помните золотое правило: от простого к сложному. Только хорошо освоив урок, стоит переходить на более сложный уровень.

Недаром те, кто выбрал танец живота для похудения свои отзывы начинают не с того, на сколько уменьшился их вес. Большинство из поклонниц восточных движений говорят о том, что улучшается общее состояние, причем не только физическое. Настроение, восприятие мира, осознание своего места в этом мире меняются по мере того, как женщина начинает не только копировать движения учителя, но — танцевать. Ведь танец — это творчество, хотите, даже философия. Танцуя, мы не просто качаем мышцы, мы совершенствуемся духовно, как ни банально это звучит.

Посмотрите видео тренировку восточных танцев! Во время этих танцев прорабатываются мышцы бедер, ягодиц, тали, груди и рук. Это полезно для суставов и таза. В процессе выполнения некоторых движений танца наблюдается улучшение циркуляции крови, что очень полезно для профилактики застойных явлений в органах малого таза. Инструкторы этого экзотического танцевального направления рассказывают, что их подопечным удавалось победить воспаление придатков, у них рассасывались миомы и переставали образовываться новые кисты.

Большинство танцующих женщин забыли, что такое ПМС и перестали пользоваться обезболивающими препаратами для облегчения менструаций. Некоторым танцовщицам регулярные занятия помогли справиться с дисфункцией яичников. Ритмичное дыхание, которое является основой для выполнения всех элементов танца, снижает уровень стресса и помогает избавиться от депрессии. ВИДЕО: Восточные танцы — урок № 1 Bellydance

ВИДЕО: Восточные танцы урок № 2 Bellydance