Ещё
Людей с этими особенностями очень мало
Далее:
Читайте также:
Ещё

Людей с этими особенностями очень мало 

Рамблер 2 часа назад
Ежедневно в мире появляется примерно 370 000 новорождённых. Каждый малыш уникален, но есть и те, кто разительно отличается от остальных. Лишь очень небольшой процент детей рождается с этими особенностями.
1. Рудиментарный хвост. Когда эмбрион растёт в утробе матери, у него, как и многих других млекопитающих, есть хвост. Однако по мере развития он исчезает, и всё, что остаётся взрослому человеку на память от предков, — копчик, нижний отдел позвоночника. Но изредка рождаются крохи, у которых есть настоящий хвостик. Его удаляют без вреда для позвоночника.
2. Удвоенные почки. 1 малыш из 100 появляется с этой особенностью, а 1 новорождённого из 1 000 000 дополнительная почка — это полноценный, нормально функционирующий орган.
3. Только 2 процента людей обладают природной рыжей шевелюрой. Рыжие волосы — это результат мутации гена.
4. Зелёные глаза — это большая редкость, всего 2 человека из 100 имеют радужную оболочку действительно зелёного цвета.
5. Носителей четвёртой группы крови в сочетании с отрицательным резус-фактором на Земле всего лишь 0,06 процента.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день32
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме20
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера6
Семенович на фото сравнили с бодибилдером27
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение