Людей с этими особенностями очень мало

Ежедневно в мире появляется примерно 370 000 новорождённых. Каждый малыш уникален, но есть и те, кто разительно отличается от остальных. Лишь очень небольшой процент детей рождается с этими особенностями.

1. Рудиментарный хвост. Когда эмбрион растёт в утробе матери, у него, как и многих других млекопитающих, есть хвост. Однако по мере развития он исчезает, и всё, что остаётся взрослому человеку на память от предков, — копчик, нижний отдел позвоночника. Но изредка рождаются крохи, у которых есть настоящий хвостик. Его удаляют без вреда для позвоночника.

2. Удвоенные почки. 1 малыш из 100 появляется с этой особенностью, а 1 новорождённого из 1 000 000 дополнительная почка — это полноценный, нормально функционирующий орган.

3. Только 2 процента людей обладают природной рыжей шевелюрой. Рыжие волосы — это результат мутации гена.

4. Зелёные глаза — это большая редкость, всего 2 человека из 100 имеют радужную оболочку действительно зелёного цвета.

5. Носителей четвёртой группы крови в сочетании с отрицательным резус-фактором на Земле всего лишь 0,06 процента.