10 вредных привычек, которые приближают вашу старость

Каждая женщина мечтает оставаться молодой и красивой как можно дольше. Методы по достижению этой цели у всех разные: одни буквально живут в салонах красоты, другие покупают тысячную по счету банку с дорогим антивозрастным кремом. Как оказалось, что все эти усилия могут свести на нет рутинные привычки, о вреде которых вы даже не задумывались. О десяти самых популярных рассказываем подробнее в нашем материале!

Походы в солярии

О вреде UV-излучения можно говорить бесконечно, мы лишь объясним почему искусственный загар из солярия может сослужить вам недобрую службу в будущем. Молодость кожи помогают сохранять два главных белка красоты — эластин и коллаген, а солнечное излучение разрушает их молекулярную структуру. Кожа теряет свою эластичность и становится дряблой раньше срока.

С аргументы о необходимости солнечного света для выработки витамина D мы категорически не согласны, так как суточную дозу этого витамина вы получается в течение 15 минут, проведенных на свежем воздухе.

Потребление слишком большого количества сахара

О вреде сахара и прочих продуктов, приближающих старость, мы уже подробно рассказывали здесь, поэтому мы лишь дадим краткий пересказ. Сахар — скрытый враг колагена и эластина, ведь он вызывает процессы гликации — химичискую реакцию взаимодействия сахаров с белками: сахар прикрепляется к волокнам эластина и коллагена и в конечном итоге приводит к их разрушению. В результате чего образуются конечные продукты гликации, как их еще называют дерматологи AGE. Неправильная диета вредит коже не меньше солнечного излучения.

Вредные привычки

Ну кто бы мог подумать, что алкоголь и курение точно не работают во благо молодости. Алкоголь на большую свою часть состоит из вредных углеводов, которые при попадании в организм превращаются все в те же сахара, и как уже было сказано выше, приводят к замедлению регенерации клеток кожи и потери эластичности.

При регулярном курении кожа приобретает желтоватый оттенок кожи, лицо отекает, а эпидермис обезвоживается. На сухой коже курильщика новые морщины появляются гораздо раньше и чаще, чем у женщин, ведущих здоровый образ жизни.

Зависимость между недостатком сна и молодостью кожи решили выяснить американские ученые. В тестовой группе, где женщины испытывали недостаток сна, ученые наблюдали повышенную чувствительность кожи к стрессовым воздействиям окружающей среды.

Кожа была не способна противостоять даже солнечному излучению. Все признаки преждевременного старения были прямо-таки на лицо: гипперпигментация, обезвоженная тусклая кожа, выраженные носогубные складки и морщины.

Умывание слишком горячей водой

Умывание горячей водой — еще одна популярная ошибка. Некоторые женщины делают это специально для того, чтобы распарить кожу перед нанесением других ходовых средств, однако вместо очищения пор и подготовки кожи к кремам они получают лишь термический ожог и обезвоживание.

Почему обезвоживание — последнее, к чему стоит стремится в антивозрастном уходе, мы уже объясняли: сухая кожа больше подвержена появление морщинок.

Излишняя эмоциональность

Слишком активная мимика ожидаемо приводит к появлению морщинок в уголках глаз и носогубных складках. Виктория Бэкхэм, к примеру, вообще решила больше не улыбаться, чтобы сохранить молодость и избежать морщинок как можно дольше.

Но у нас есть для вас менее радикальная мера борьбы: инъекции легких ботоксулинов не превратят ваше лицо в маску, зато помогут расслабить наиболее активные мышцы и предотвратят появление мимических морщин.

Вы без ума от гигантских подушек 50х50 см? В таком случае, будьте готовы постареть раньше срока. Подушка должна быть достаточно плоской и не слишком мягкой. Большие квадратные подушки отправляем в ссылку и заменяем их на специальные ортопедические.

Правильно подобранная подушка — это лишь полдела. Следующим шагом к молодости и красоте будет освоение правильной позиции для сна: постарайтесь засыпать в позе солдата, так чтобы лицо минимально касалось подушки, и просыпаться в такой же позе по утру.

Недостаток движения

Гиподинамия — недостаток движения, мало кого обошла стороной в наше время. Как оказалось, малоподвижный образ жизни помимо очевидного ожирения вызывает старение эпидермиса. Из-за недостатка движения происходит замедление кровообращения, что приводит к тому, что важные микроэлементы и витамины просто не достигаю клеток кожи, волос и ногтей, что негативно сказывается на их состоянии: выработка коллагена замедляется, кожа теряет свою упругость, волосы и ногти теряют здоровый блеск и силу.

Неправильный подбор уходовой косметики

Использование средств с пометкой anti-age с 20 лет уменьшает восприимчивость эпидермиса к главным омолаживающим компонентам в составе. Антивозрастные кремы стоит применять только после того, как в них появляется первая необходимость. До этого момента увлажнение и щадящие пилинги — главные средства в вашем бьюти-арсенале.

Еще одна грубая ошибка — это игнорирование кремов для глаз, сывороток, тоников и эссенций, которые необходимы для полноценного антивозрастного ритуала красоты. Их основная задача — усиливать действие обычных кремов и работать на более глубоких слоях эпидермиса.

Пренебрежение использованием кремов с SPF в городе

О вреде солнечного излучения мы вас предупреждали в самом начале, но закрепить знания не помешает. Не думайте, что раз вы не собираетесь на пляжный отдых, то в таком случае использованием санскринов можно пренебречь. UV-лучи также беспощадны к эпидермису и в городских условиях, поэтому перед нанесением макияжа не помешает использовать специальное средство или базу под макияж с UV-фильтром в составе, причем SPF-фактор должен быть не ниже 30.

Если вы целый день проводите в офисе, санскрин обновлять не нужно, ведь без прямого попадания солнечных лучей защита кожи не ослабевает.

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб