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Китаянка растолстела из-за таблеток для похудения
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Китаянка растолстела из-за таблеток для похудения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Китая потратила 200 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей) в попытке похудеть и потолстела в два раза. Об этом сообщает издание Chengdu Business Daily.
Девушка под псевдонимом Сяоли (Xiaoli) впервые решила попробовать таблетки для похудения, когда ей было 18 лет. Тогда она увидела рекламу добавок, которые только начали набирать популярность, по телевизору. В начале их приема она весила около 45 килограммов.
Первое время препараты действительно работали, но, как только она переставала принимать их, вес возвращался, а затем увеличивался по сравнению с первоначальными показателями.
Это подтолкнуло Сяоли к тому, что она начала пробовать другие добавки и разнообразные диеты. Однако каждый раз, когда она переставала придерживаться очередного способа, вес только увеличивался и спустя семь лет достиг 90 килограммов. Кроме того, из-за бесконтрольного приема таблеток у нее начались проблемы с печенью.
В начале июля китаянка решилась на операцию по уменьшению объема желудка.
Доктора подтвердили, что основной причиной резкого набора веса стали именно препараты. По их словам, средства, которые принимала Сяоли, подавляли аппетит и оказывали слабительный эффект, но пагубно влияли на ее психологическое состояние и пищевые привычки.
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Женский форум1  Ещё 1 источник 
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