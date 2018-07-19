7 подсказок девушкам в уходе за лицом

Кожа любого типа нуждается в хорошем уходе, тогда она всегда будет здоровой и красивой. Уход за кожей не ограничивается выбором качественных продуктов, нужно уметь ими пользоваться. Есть несколько простых рекомендаций, которые универсальны для любой девушки.

Выбор в пользу деликатных компонентов

Сильнодействующие химические вещества в составе косметических средств лишают кожу защитного липидного слоя и способности удерживать влагу. В результате кожа становится сухой и безжизненной, обретает нездоровый оттенок. Самые лучшие средства по уходу изготавливаются на основе натуральных компонентов — масла ши или какао, ромашки, экстрактов трав.

Защита от солнца

Загар на коже смотрится очень привлекательно, но помимо красоты он приносит множество хлопот. Регулярное пребывание на солнце без солнцезащитного крема приводит к образованию морщинок и даже рака кожи. В дневном креме должен присутствовать солнцезащитный фактор, как минимум SPF15, на пляже нужно использовать более сильную защиту.

Срок действия защитных фильтров ограничен, поэтому крема от солнца нужно наносить повторно спустя каждые два часа.

Очищение кистей для макияжа

Появление сыпи на лице не всегда является следствием внутренних проблем, нередко их вызывают скопившиеся на кистях для макияжа бактерии. Как минимум раз в две недели кисти для макияжа нужно промывать теплой водой с деликатным мылом.

Уход за шеей и грудью

Любое средство для ухода нужно наносить не только на лицо, но и на шею, а также на зону декольте. Если не уделять внимания коже на шее и груди, то рано или поздно она начнет выдавать возраст. Зона декольте и шея так же чувствительны, как и кожа лица, на ней часто образуются морщины.

Блок похожие статьи

Использование сыворотки

Сыворотки нужно применять ежедневно перед нанесением дневного или ночного крема. Концентрированная формула сыворотки усилит действие крема и принесет дополнительную пользу за счет своих активных компонентов.

Правильная последовательность

При использовании любых косметических средств нужно придерживаться того же правила, что и с сывороткой — сначала наносятся более активные средства, затем — базовые. Следуя этому принципу, ты получишь всю возможную пользу от каждого продукта.

Глубокое очищение

Проводить глубокое очищение нужно не реже раза в неделю, для этого используется скраб. Механическое воздействие косточек отшелушивает ороговевшие клетки эпителия и стимулирует приток крови к обновленным клеткам. Кожа становится более здоровой на клеточном уровне, выглядит более свежей и сияющей.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как зубные имплантаты меняют жизнь?

9 способов выглядеть моложе после 30 лет Лучшая еда для красивой кожи