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Как тренируется Джиджи Хадид
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Как тренируется Джиджи Хадид 

Harper’s Bazaar 47 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
«Наша обычная тренировка построена на сочетании бокса и упражнений для мышц кора: это всевозможные кранчи (в среднем мы делаем три подхода по сорок повторений), подъемы ног, классический „велосипед“ и планка», — рассказывает о своих занятиях спортом Джиджи. Перед особо важными событиями Хадид добавляет к  стандартной программе элементы балета: «Когда ты слишком долго занимаешься одним и тем же, включается мышечная память и тело начинает работать на автомате. Чтобы становиться лучше, нужно постоянно его удивлять».
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