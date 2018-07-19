Как тренируется Джиджи Хадид

«Наша обычная тренировка построена на сочетании бокса и упражнений для мышц кора: это всевозможные кранчи (в среднем мы делаем три подхода по сорок повторений), подъемы ног, классический „велосипед“ и планка», — рассказывает о своих занятиях спортом Джиджи. Перед особо важными событиями Хадид добавляет к стандартной программе элементы балета: «Когда ты слишком долго занимаешься одним и тем же, включается мышечная память и тело начинает работать на автомате. Чтобы становиться лучше, нужно постоянно его удивлять».