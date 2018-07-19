Долой бессонницу: как подготовить тело ко сну

Во всем нужен баланс

Секрет сна младенца — баланс и осознанное отношение к своим ресурсам (они же у вас не бесконечные, даже если так думают все вокруг!). Вам повезло и вы любите свою работу? Поздравляем, но без фанатизма — отдавайте себе отчет, что это всего лишь работа, она не стоит разрушенной нервной системы и, как следствие, сбоев в работе организма и проблем со здоровьем. Стремитесь к равновесию и гармонии во всем.

И во внутреннем мире тоже

Здесь комментарии излишни. Наведите, наконец, порядок в голове, не нервничайте попусту, а принимайте взвешенные решения. Главное — не приносите свои проблемы домой и оставляйте весь негатив и желание убивать за порогом. Relax, take it easy!

Долой гаджеты перед сном

Смартфон — одно из самых беспощадных, при этом ну очень ироничных, самонаказаний человечества. Мало того, что каждый день он забирает у вас все время и внимание, он, плюс ко всему, раздражает зрительные рецепторы, сбивает нормальные циркадные ритмы и не дает вам шанса уснуть. Между Instagram и хорошим настроением с утра выбирайте второе.

Дело в кровати

Размер кровати, качество матраса и белья сильно влияет на ваши бессонные ночи. Эти незначительные, на первый взгляд, детали напрямую определяют качество сна. К тому же, не забывайте проветривать спальню перед сном. Найдите плотные шторы и закрывайте их каждую ночь, как граф Дракула. Ну или хотя бы маской для сна обзаведитесь.

Не бойтесь углеводов после заката

Предвосхищая массу предрассудков, смеем вас заверить — нет, не потолстеете (если это не пицца в 23:59, а сложные углеводы). На лишний сантиметр на ваших бедрах влияет лишь общая съеденная калорийность за сутки! Зато ночью вам не будет мешать спать урчащий от голода живот.