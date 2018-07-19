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Занятные новости о женском теле
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Занятные новости о женском теле 

Рамблер 42 минуты назад
Мужчины часто говорят, что не могут понять женщин. Да и женщины частенько не могут понять самих себя. Учёные попытались разобраться, в чём же дело, и между делом выяснили кое-какие занятные особенности представительниц прекрасного пола.
1. Форма женских ягодиц может рассказать кое-что любопытное о здоровье обладательницы.
2. Женщины гораздо чаще видят кошмары. Кроме того, сновидения-триллеры у женщин куда образнее и живописнее, чем у мужчин, в них более замысловатые сюжеты. Исследователи списывают эту особенность на женскую эмоциональность и неспособность отключиться от переживаний даже во сне.
3. У женщин тоже есть кадык, но его не видно. Низкий мужской голос требует массивных голосовых связок, поэтому у них и выражен выступ гортани. У женщин связки короче, поэтому угол между прикрывающими их щитовидными платинами менее выражен. Кроме того, у женщин выше процент жира в организме, и жир тоже отчасти маскирует кадык.
4. Волосы на лице доставляют женщинам серьёзный дискомфорт. Он вызван гормональными нарушениями.
5. Целлюлит не так уж страшен. Образующие неровности на поверхности кожи жировые клетки содержат жирные кислоты, активизирующие работу головного мозга, так что у дам с целлюлитом выше интеллектуальные способности.
Женский форум
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