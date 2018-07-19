Почему вы не можете похудеть — 7 неожиданных причин

Сидячий образ жизни, любовь к сладкому, нерегулярное питание или гормональные проблемы — все это очевидные причины того, почему вы набираете вес и никак не можете избавиться от лишних килограммов. Но как быть, если вы все делаете правильно, если ваше здоровье в норме — а стрелка на весах стоит, как приклеенная, или и того хуже, постоянно норовит отклониться вправо? У нас есть как минимум семь версий — проверьте, подойдет ли что-нибудь для вас! Вы голодаете Так же, как есть «плохой» и «хороший» холестерин, в нашем организме всегда содержится бурый и белый жир. Белый повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а вот бурый преобразуется в энергию и помогает сжигать калории. В здоровом состоянии организм сам способен преобразовывать белый жир в бурый, но постоянными голодовками или несбалансированными диетами эту способность легко можно сбить. К такому выводу пришли исследователи Йельской школы медицины. У мышей, которые не получали достаточного количества еды, содержание в организме белого жира было выше, чем бурого — однако как только зверьки стали получать достаточно корма, белый жир стал перерабатываться в бурый. Так что если вы, несмотря на диеты, никак не можете сбросить вес, попробуйте есть больше — скорее всего, поможет.

Вы слишком мало спите Одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы похудеть — это обеспечить себе непрерывный ночной сон хотя бы на протяжении семи часов (а лучше больше). Если вы спите меньше, вы рискуете нарушить свой обмен веществ, повысить уровень стрессовых гормонов, увеличить резистентность к инсулину и содержание сахара в крови. Помимо того, что все это наносит очевидный вред здоровью, это еще и помогает телу накапливать «плохой» жир. Просто спите дольше и не забывайте за час до сна полностью отказываться от гаджетов — синий свет блокирует выработку гормона сна мелатонина и может привести к нарушению сна.

Вы не получаете достаточно солнечного света И особенно плохо, если вы не получаете свет утреннего солнца: как показала результаты исследования, проведенного в Северо-западном университете Фейнбергской медицинской школы, люди, привыкшие рано начинать свой день, как правило, весят меньше чем те, кто встает поздно. Ученые предполагают, что именно утренний солнечный свет помогает синхронизировать ваши внутренние часы и циркадные ритмы. Кроме того, солнечный свет — один из лучших источников витамина D, который необходим для эффективного сжигания жира. Достаточно просто проводить на свежем воздухе полчаса в период между 8 утра и полуднем — и становиться стройнее и здоровее.

Вы слишком увлеклись диетическими продуктами и напитками Отказываться или нет от сахара полностью — диетологи пока не пришли к единому мнению на этот счет. Но вот в чем они уверены, так это в несомненном вреде искусственных подсластителей и заменителей сахара. В ходе исследования, проведенного в Институте науки Вейцмана в Израиле было установлено, что постоянное употребление питьевой воды с сахарином, аспартамом или сукралозой может привести к развитию непереносимости глюкозы, а также изменению состава кишечных бактерий. Причем симптомы появляются уже через неделю регулярного употребления напитков такого рода.

Вы слишком много нервничаете Стресс не только провоцирует переедание, но и замедляет обмен веществ. Не только стресс способствует перееданию, но также замедляет обмен веществ. Исследователи из Университета штата Огайо обнаружили, что женщины, которые испытывали стресс накануне тренировки, сжигали на 104 калории меньше, чем более спокойные участницы эксперимента. Можно похудеть на 4,5 килограмма в год, просто сделав свою жизнь менее нервной!

Вы называете тренировку «тренировкой» Это смешно, но это работает: если вы воспринимаете утреннюю прогулку или зарядку как спортивные упражнения, после завершения нагрузки вы, скорее всего, съедите больше, чем обычно. Такие результаты показал эксперимент, проведенный специалистами Корнеллского университета. Добровольцы, которым перед выходом на прогулку говорили, что они будут заниматься спортом, после возвращения съедали на 35% больше, чем те, кто просто гуляли в свое удовольствие. Все дело в том, что мы склонны вознаграждать себя за любую физическую нагрузку дополнительной порцией калорий. Не надо так!

Вы часто путешествуетеЧем чаще вы летаете, тем труднее вам сбросить вес, утверждают ученые из Института Вейцмана. Все дело в смене часовых поясов и нарушении циркадных ритмов: джетлаг нарушает естественную микрофлору кишечника и повышает риск набора веса.