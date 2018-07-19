Зе Луиш — о концовке сезона: Игроки «Спартака» не смогли контролировать свои эмоции

Зе Луиш — о травме живота: Даже кашлянуть не мог, шла отдача в поврежденную мышцу

— В чем, на ваш взгляд, причина провального финиша сезона — поражений от «Тосно» и «Динамо»? — Ох, если бы было так просто ответить на этот вопрос… Думаю, все в команде хотят найти причины тех неудач. Поражения — часть футбола, от них никуда не деться. На мой взгляд, основная причина — у нас в головах. Ни в тактике, ни в физике, а в том, что мы не смогли в какой-то момент должным образом контролировать свои эмоции, — сказал Зе Луиш в интервью Sport24.ru.