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Зе Луиш — о концовке сезона: Игроки «Спартака» не смогли контролировать свои эмоции
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Зе Луиш — о концовке сезона: Игроки «Спартака» не смогли контролировать свои эмоции 

Советский спорт 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Зе Луиш — о травме живота: Даже кашлянуть не мог, шла отдача в поврежденную мышцу
— В чем, на ваш взгляд, причина провального финиша сезона — поражений от «Тосно» и «Динамо»? — Ох, если бы было так просто ответить на этот вопрос… Думаю, все в команде хотят найти причины тех неудач. Поражения — часть футбола, от них никуда не деться. На мой взгляд, основная причина — у нас в головах. Ни в тактике, ни в физике, а в том, что мы не смогли в какой-то момент должным образом контролировать свои эмоции, — сказал Зе Луиш в интервью Sport24.ru.
В минувшем сезоне "Спартак" заняла 3-е место в таблице РФПЛ.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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