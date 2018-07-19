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Ежедневный душ: необходим ли он
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Ежедневный душ: необходим ли он 

Умная 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Мы привыкли к тому, что душ является такой же неотъемлемой частью ежедневных гигиенических процедур как чистка зубов или умывание лица. Но что же обуславливает нашу привычку мытья каждый день — забота о здоровье, любовь к водным процедурам или социальные нормы, требующие подобного поведения?

Ежедневный душ — необходимость или вред для здоровья?

На самом деле, если вы не занимаетесь тяжелым физическим трудом и не посещаете спортзал каждый день, то за день вы просто не успеете запачкаться или запотеть настолько, чтобы вам потребовалось мытье с мочалкой и мылом. Согласно исследованиям, проведенным в Колумбийском Университете д-ром Е. Ларсон, частое мытье сушит кожу тела, лишая ее защитного жирового слоя. Кроме того, мыло и гели для душа (особенно те, что содержат в своем составе антибактериальные компоненты, такие как триклозан) уничтожают полезные бактерии, отвечающие за местный иммунитет кожи. В результате повышается риск развития кожных заболеваний, таких как экзема, дерматит и акне.
Хочется отметить, что вред коже наносит именно ежедневное использование различных моющих средств, таких как мыло или гель для душа. Мы привыкли к тому, что нам не достаточно одной воды и мочалки, чтобы помыться и почувствовать себя чистыми. Однако это — не более чем миф, навязанный, прежде всего, маркетинговыми компаниями по продаже средств для душа. Да, иногда нам требуется старое доброе мыло или же ароматный гель для душа, чтобы смыть с себя пот и грязь, но в них нет ежедневной необходимости. Кроме того, в рекламе гелей для душа, шампуней и даже зубной пасты, актеры намеренно используют гораздо большее количество продукта, чем это необходимо, чтобы симулировать потребителей быстрее расходовать эти средства и покупать новые.

Как же часто нужно мыться на самом деле?

Если говорить об этом с медицинской точки зрения (игнорируя социальные нормы и внешний вид), то большинству взрослых людей достаточно принимать душ или ванну 1-2 раза в неделю. Но — при условии ежедневного мытья тех частей тела, где сальные железы работают наиболее активно (лицо, подмышки, стопы и интимные зоны) и ежедневной смены белья.
Однако наука наукой, но есть еще и жизнь. И в жизни многие люди в силу различных причин привыкли принимать душ ежедневно. Кто-то любит ощущение свежести и чистоты после душа, кому-то душ заменяет чашку кофе по утрам или помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня. Должны ли они отказываться от своей привычки? Конечно же нет! Дерматологи советуют в таком случае выполнять несколько простых правил, чтобы избежать возможных негативных последствий для кожи:
Если вы принимаете душ каждый день, то по возможности старайтесь использовать моющее средство только для мытья подмышек/ног/интимных зон.
Лучше мыться теплой, а не горячей водой — это поможет избежать сухости кожи.
Время, проводимое в душе, желательно сократить до 5-7 минут. Дополнительным бонусом от этого будет осознание того, что вы экономите природные ресурсы (в среднем, принимая душ, мы тратим 10 литров воды в минуту!), а также уменьшение коммунальных платежей.
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