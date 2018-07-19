Как алкоголь влияет на фитнес?

Для кого-то фитнес является способом похудеть, кому-то нужно подтянуть тело или набрать мышечную массу. Даже очень сильная мотивация и стремление к цели не смогут нейтрализовать влияние алкоголя на фитнес-статус. Употребление алкоголя приносит исключительно вред, его можно поставить в один ряд со сладкими газированными напитками, маргарином и другими однозначно неполезными продуктами. Предлагаем узнать, как фитнес-статус человека страдает от употребления алкоголя.

Усиление аппетита

Сопротивляться чувству голоду очень сложно, в трезвом состоянии человек может сделать волевое усилие и отказать себе в неполезных калорийных закусках. В нетрезвом состоянии противостоять голоду невозможно, усиление аппетита заставляет поглощать лишние калории не только из алкогольных напитков, но и из закусок. За чувство насыщения отвечает гормон лептин, алкоголь подавляет его выработку, человеку будет казаться, что он голоден, даже если он в два раза превысит свою дневную норму калорийности.

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Снижение уровня витамина В12 Даже небольшое количество алкоголя окажет негативное влияние на слизистую оболочку желудка. Злоупотребление алкоголем приводит к гастриту и язве, умеренное употребление — к дефициту витамина В12. Слизистая оболочка желудка теряет способность усваивать этот ценный витамин, что приводит к характерным симптомам. При недостатке витамина В12 человек чувствует себя слабым и безжизненным, сильнее всего ощущается мышечная слабость. Неспособность полноценно тренироваться сказывается на физической форме и внешнем виде.

Расстройства сна Обычно после употребления алкоголя люди чувствуют себя сонными и очень быстро засыпают. Человек в нетрезвом состоянии может проспать положенные восемь часов и даже больше, но утром он не будет чувствовать себя бодрым. Дело в том, что алкоголь снижает качество сна, делает его поверхностным. Качество сна так же важно, как его продолжительность, без полноценного ночного отдыха невозможно продуктивно тренироваться и получать результаты от занятий.

Пустые калории

Большинство алкогольных напитков очень калорийны, причем эти калории являются пустыми, то есть не несут в себе ничего полезного. Пустые калории — это основная причина появления лишнего веса, особенно у женщин. Полученные из полезных продуктов калории организм будет распределять на физическую активность и поддержание своих потребностей, калории из алкоголя станут новыми жировыми отложениями.

Разрушение мышц

Во время наращивания мышечной массы употребление алкоголя находится под строгим запретом, анаболические процессы и алкоголь — это несовместимые вещи. После силовой тренировки мышечные ткани нуждаются в активном восстановлении, для их роста необходим активный синтез белка, алкоголь препятствует этому. Поддерживающие мышечную массу тренировки тоже не сочетаются с алкоголем, они не принесут успеха при условии того, что в организме будут запущены катаболические процессы.

Даже при употреблении в небольших количествах алкоголь будет разрушать мышцы, для появления которых было потрачено много времени и сил.

Похмелье

Нередко финальной стадией алкогольной вечеринки становится похмелье. Кто хоть раз испытывал такое состояние, тот знает, что тренироваться при нем будет невозможно. В результате человек нарушает свой тренировочный график и сталкивается с обезвоживанием. Сильнейшее обезвоживание организма притормаживает процесс похудения и набор мышечной массы.

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