Что будет, если перестать пить простую воду

Человек на 70% состоит из воды. Этот факт знаком всем, кто хорошо учился в школе. Но далеко не все отличники знают, для чего нужна вода в организме и почему ее нужно пить.

Обмен веществ

В человеческом организме одновременно происходит более семи тысяч реакций, и для успешного их протекания необходима вода. Если вода в чистом виде не поступает, организму приходится тратить время и ресурсы на то, чтобы извлечь ее из других напитков, например, чая, кофе, соков, и пищи. Как следствие, обмен веществ замедляется, нарушается работа всех систем. При этом чай и кофе обладают мочегонным эффектом, а значит, наоборот, способствуют обезвоживанию, а не его устранению его симптомов.

Основные риски

Человек, испытывающий недостаток воды, чаще чувствует слабость, ему тяжелее просыпаться по утрам. Такие люди чаще страдают от лишнего веса и сердечно-сосудистых заболеваний, у них хуже иммунитет. Из-за дефицита воды развивается преждевременное старение, кожа становится более сухой и хрупкой. Кстати, некоторые стоматологи в качестве одной из причин, способствующих образованию зубного камня, называют недостаток воды, из-за чего повышается вязкость слюны и ускоряется минерализация мягкого зубного налета.

Сколько пить

Сторонники здорового образа жизни настаивают на том, что пить надо не менее двух литров воды, а лучше — больше. особенно это важно тем, кто занимается спортом и стремится похудеть. На самом деле универсального рецепта не существует, все зависит о индивидуальных особенностей организма. Специалисты рекомендуют пить 0,03 литра воды на килограмм веса в день. Это значит, что девушке весом в 50 килограммов достаточно пить 1,5 литра воды, а мужчине среднего телосложения весом в 80 килограммов — 2,4 литра.