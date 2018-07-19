L-карнитин для спорта: состав, польза, инструкция по приему

l carnitine что это?

L-карнитин или левокарнитин является аминокислотой, родственной витаминам группы В, которая выполняет в организме определенные функции. Вещество открыли в 1905-м году, а впервые удалось синтезировать — в 1960-м году. Аминокислоту наш организм вырабатывает самостоятельно, потому ее не считают витамином, а только лишь витаминоподобным веществом. Левокарнитин образуется в печени и почках, а далее распределяется по всем тканям. Для нормальной выработки L-карнитина требуются другие витамины (С, В3, В6, В9, В12), а также аминокислоты (лизин, метионин). Недостаток хотя бы одного из перечисленных элементов замедляет синтез левокарнитина или вовсе прекращает.

Л карнитин что это и как он действует?

Рассмотрим, как L-карнитин действует на организм. В наших клетках есть особые субстанции (митохондрии), которые синтезируют энергию. Энергетическим источником служат жирные кислоты, попадающие внутрь митохондрий и трансформирующиеся в АТФ. В свою очередь, аденозинтрифосфорная кислота выступает источником энергии для клеток. Так вот, функция л-карнитина — помогать жирным кислотам проникать через мембраны в митохондрии. Таким образом, процесс окисления происходит быстрее.

При недостатке l'карнитина жирные кислоты накапливаются в клетках и всем организме. Это является распространенной причиной ожирения.

Какую пользу приносит л карнитин для спорта?

Итак, что хорошего дает организму эта аминокислота:

Усиливает процесс жиросжигания.

Понижает уровень холестерина, что благотворно влияет на состояние сердца и коронарных сосудов.

Повышает физическую и умственную выносливость.

Позволяет сохранять запасы гликогена.

Уменьшает чувство голода, которое особенно проявляется после физической нагрузки.

Помогает снять хроническую усталость.

Снижает проявление стресса (за счет благотворного влияния на надпочечники).

Обладает небольшим анаболическим действием (спортсмены, применяющие л-карнитин немного быстрее набирают сухую мышечную массу).

Воздействует на кровяные клетки, улучшая кислород-транспортную функцию.

Исходя из перечисленных пунктов, можно сделать вывод, что L-карнитин оказывает положительное действие в целом на организм.

Опасность и побочное действие L-карнитина

Пока еще ни в одном из многочисленных исследований не выявлен вред для здоровья при приеме л-карнитина даже в больших дозах. Аминокислота безопасна для здоровья. Побочный эффект, который может вызвать крайне редко вещество — это бессонница. Как принимать л карнитин, чтобы не нарушать режим сна? Не позже, чем за 6 часов до отхода ко сну!

Еще более редкими побочными эффектами, возникающими вследствие индивидуальной непереносимости препарата, является головная боль, тошнота, нарушение стула. Допускается применение левокарнитина с другими лекарственными препаратами.

Элькарнитин инструкция по применению

Как правило, карнитин принимают натощак за полчаса до еды. Прием добавки во время еды нежелателен, так как частично связывается с пищевыми компонентами. Но ее можно разбавлять напитками: соком, чаем, компотом. От этого добавка не потеряет свой вкус и действие.

В организме обычного человека содержится примерно 20-25 г левокарнитина. Суточная потребность в аминокислоте составляет 200-500 мг. В случае физических нагрузок и стрессов объем увеличивается до 1200 мг. Если ты хочешь похудеть, тогда нужно увеличить дозировку на 5-8 г. Профессиональные спортсмены для сохранения стабильной формы и снижения риска получения травм в процессе соревнований принимают до 12 г в сутки.

Установлено, что л-карнитин интенсивно проявляет свойства жиросжигателя во время аэробных физических упражнений. Максимальная работоспособность организме под воздействием л-карнитина наступает спустя 2 часа после приема препарата и длится на протяжении 4 часов. Как велит инструкция л карнитина, принимать вещество следует минимум за 2 часа до занятий и соревнований.

Состав и форма выпуска

Из чего делают l карнитин? Действующее вещество — левокарнитин, в составе также есть дополнительные компоненты. Производится в форме сиропа, таблеток (по 100 и 500 мг) и капсул (250 и 500 мг).

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Обязательно ли принимать добавку или можно получать L-карнитин с продуктами питания?

От латинского «carnis» означает «мясо». Сырое мясо содержит большой объем карнитина. Суточная норма вещества содержится в 400 граммах свежего мяса. Также аминокислота есть в рыбе, птице и молочных продуктах (сыре, твороге, кефире, молоке). Однако есть одна проблема: при термической обработке мясо теряет л-карнитин. В сыром виде люди практически не едят мясо и птицу, поэтому получить суточную дозу этой аминокислоты почти невозможно.

В какой форме принимать л-карнитин при похудении?

Не рекомендуется принимать добавку в жидком виде тем, кто стремится похудеть, но не занимается физическими нагрузками. В виде таблеток левокарнитин дольше всасывается и расщепляется в желудке. Эффект после приема внутрь наступает минимум через 40 минут. Вот почему для получения максимального жиросжигающего эффекта, таблетку пьют не перед самой тренировкой, а за минут 40 до ее начала.

Нужно понимать, что как и остальные спортивные добавки, наибольшая польза от л-карнитина наблюдается во взаимосвязи с грамотной диетой и регулярными физическими нагрузками.

Основные ошибки приема добавки при похудении

Всякая пищевая добавка требует аккуратного отношения, в частности правильного употребления.

Максимальная польза от приема левокарнитина достигается в следующих случаях:

Не нарушать оптимальное время приема. Как ты уже знаешь, наибольший эффект препарата возникает через 30-40 минут после употребления. Эффект сохраняется минимум 2 часа. Старайся употреблять L-карнитин хотя бы за полчаса до начала занятий.

Слишком малая доза не принесет желаемого эффекта. В нашем случае передозировка лучше, чем нехватка.

Сам по себе карнитин не направлен на похудение или сохранение фигуры. Не забывай о тренировках, здоровом и полноценном питании.

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