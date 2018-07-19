5 признаков, что вы мало пьете

Ни для кого не секрет, что для нормального функционирования организма нужно пить достаточное количество воды. Но не всегда признаком обезвоживания становится жажда. Врач-диетолог Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) рассказала, как еще наш организм может намекать о нехватке воды.

Признак №1: Вы пьете и не можете напиться

Одним из самых первых симптомов недостатка жидкости станет сухость во рту, но если вы пьете воду, а жажда не проходит, это признак уже наступившего обезвоживания. Ваш мозг таким образом посылает сигналы SOS, хотя ждать этого тревожного «звоночка» не стоит — когда мы чувствуем обычную жажду, наш организм уже немного обезвожен.

Но помимо этого острая потребность пить много воды может быть и признаком заболеваний — например, сахарного диабета. Если кроме сухости во рту вы замечаете быструю утомляемость или головокружение, сдайте анализ на уровень сахара в крови.

Признак №2: Вас беспокоят головные боли

Взаимосвязь между недостаточным потреблением воды и головной болью действительно существует. В некоторых случаях это происходит из-за того, что сосуды начинают сужаться (опять-таки — из-за недостатка воды), вызывая спазм.

Кроме того организм начинает абсорбировать жидкость из всех тканей — в том числе, и из мозга, — болевые рецепторы активируются, и мы чувствуем головную боль. Отличить ее от мигрени легко: просто выпейте воды. Если спустя некоторое время боль проходит, значит, причина действительно была в обезвоживании.

Признак №3: Вы чувствуете сонливость

Сонливость и хроническая усталость — верные спутники обезвоживания. Кровь сгущается и начинает течь медленнее, клетки при этом хуже снабжаются кислородом и питательными веществами. Даже если вы спите по восемь часов в сутки, но при этом мало пьете, организм все равно будет уставать быстрее. В следующий раз, когда почувствуете сильную усталость, попробуйте вместо кофе выпить стакан воды.

Признак №4: Вы чувствуете сухость в глазах, а также сухость кожи

Когда помимо сухости во рту, от обезвоживания начинают страдать слизистые, нужно предпринимать экстренные меры. Происходит централизация кровообращения: кровь уходит от периферии к сердцу, вызывая на него большую нагрузку.

И все потому что мы на 80% состоим из воды — кожа и слизистые в том числе. Особенное внимание на эти симптомы должны обращать мамы малышей (для маленьких детей обезвоживание наиболее опасно) и те, кто носит линзы ­— они дополнительно будут вызывать сухость глаз.

Признак №5: Вы страдаете из-за проблем с пищеварением

Запоры, нарушение переваривания и всасывания, синдром ленивого кишечника — все это может стать признаком недостаточного потребления воды. Чтобы стул формировался нормально, нужны пищевые волокна, а также достаточное количество жидкости — это два обязательных условия, связанных с питанием.

Именно вода помогает в борьбе с запорами и предотвращает их появление, а когда жидкости в кишечнике не хватает, стенки начинают вбирать ее в себя. К тому же при недостатке воды в кишечнике его стенки начинают сокращаться менее активно, что тоже может привести к проблемам.

А узнать пять главных ошибок в питьевом режиме, которые совершают худеющие, вы сможете здесь.