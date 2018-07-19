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Солнцезащитный крем снижает риск рака кожи у молодых людей на 40%
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Солнцезащитный крем снижает риск рака кожи у молодых людей на 40% 

ИД «Собеседник» 45 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире диагностируется от двух до трех миллионов случаев рака кожи и свыше 132 тысяч случаев злокачественной меланомы. Количество случаев меланомы, которая является самой опасной и агрессивной разновидностью рака кожи, постоянно растет. Основными факторами риска этой болезни являются воздействие солнечного света и солнечные ожоги.
Наука давно установила, что чем больше солнечных ожогов, особенно в детстве, получил человек, тем выше его риск столкнуться с меланомой. И вот теперь ученые из Университета Сиднея в Австралии доказали, что регулярное использование солнцезащитного крема даёт мощнейшую защиту от опасной болезни для молодых людей, которые в наши дни всё чаще сталкиваются с раком кожи.
Даже в Австралии, где отмечается значительное количество солнечных дней и где имеется множество шикарных пляжей, многие люди по-прежнему отказываются от солнцезащитного крема. Исследователи выяснили, что чаще всего этим кремом пользуются молодые женщины, имеющие высокий уровень образования и бледную кожу, а также уже сложившуюся историю солнечных ожогов, в то время как мужчины, особенно среднего и старшего возраста, да ещё и с тёмной кожей, практически никогда не пользуются кремами.
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