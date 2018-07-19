Как перезагрузить мозг за 30 секунд: полезные точки на теле

Наше тело далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Оказывается, на руках, ногах и даже голове у нас есть особые точки, нажатие на которые избавляет от неприятных ощущений, головных болей, насморка и даже хронической усталости.

Для начала стоит отметить, что никакие точки без консультации с врачом трогать нельзя, самолечение вещь опасная.

Проще всего будет избавиться от задолженности носа. Кончиками карательных пальцев массируйте область по бокам от ноздрей, затем уделите минуту вискам, еще по минуте отведите на каждую бровь и закончите массаж работой над областью чуть ниже глаз. Способ срабатывает безотказно, правда потренироваться все же придется.

Сразу несколько важнейших биологически активных точек расположены на шее. Специалист сумеет нажать их так, что купирует стресс, головную боль и даже изматывающее нервное напряжение. В качестве бонуса после такого массажа будет легкий и восстанавливающий сон: ответственные за него точки расположены по бокам шеи.