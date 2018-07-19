Мышцы человека: из чего состоят и какую работу выполняют?

Каждое движение, каждое спортивное усилие совершается с помощью мускулатуры. Как мы уже отметили, мускулы составляют существенную долю массы тела. Выполняя физические нагрузки, особенно запланированные силовые тренировки, ты увеличиваешь удельную массу мышц, а физическое бездействие — наоборот, ее уменьшает.

Какие есть мышцы у человека?

Организм человека состоит из 3-х видов мускул. Состав мышц человека таков:

Скелетные (поперечно-полосатые).

Гладкие.

Сердечная мышца (миокард).

Поперечно-полосатые

Первый вид (скелетные) отвечает за поддержание тела в равновесии, а также за осуществление разнообразных движений. Тебе кажется, что ты просто сидишь в кресле и отдыхаешь? В действительности в этот момент десятки твоих скелетных мускул находятся в действии. Работа скелетной мускулатуры управляется с помощью усилий воли. Особенностью поперечно-полосатых мускул является то, что они способны быстро сокращаться и так же быстро расслабляться. Но интенсивная работа довольно быстро приводит их к утомлению.

Гладкие

Они направлены на формирование стенок внутренних органов и капилляров. Отличительная особенность заключается в том, что этот орган функционирует независимо от человеческого подсознания. Их невозможно остановить усилием воли, к примеру, не поддаются человеческому контролю ритмичные сокращения кишечника. Движение этих мускул медленное и однообразное, зато они работают на протяжении всей жизни без отдыха.

Сердечная мышца

Миокард — это уникальное сочетание качеств гладкой и скелетной мускулатуры. Как и скелетные мышцы, миокард интенсивно работает и сокращается. Наподобие гладких мускул, сердце практически неутомимо работает в течение всей жизни, и не зависит от воли человека.

А знаешь ли ты, сколько мышц в теле человека? В структуре человеческого организма их насчитывается 640 (количество зависит от способа подсчета, общее число определяется от 639 до 850).

Скелетные мышцы и их функции

Примечательно, что на силовых тренировках ты не только «лепишь» рельеф, но и увеличиваешь силу скелетной мускулатуры — она также косвенно улучшает качество функционирования сердечной и гладких мускул. Причем это работает по типу обратной связи: укрепленная и развитая во время тренировок выносливости сердечная мускула выполняет работу интенсивнее и эффективнее, следовательно, улучшается кровообращение в организме. Кровоток лучше поступает также и в скелетные мышцы, которые за счет этого могут взять на себя еще большую нагрузку.

Тренированная, развитая скелетная мускулатура формирует мощный «корсет», который поддерживает внутренние органы, а это имеет важное значение в нормализации работы ЖКТ.

От пищеварения зависит ведь питание всех органов тела, включая мускулы.

Анатомия скелетной мышцы

Мы плавно подошли к вопросу, из чего состоят мышцы человека. Мышечная клетка (миоцит) — это основная структурная единица мышечной ткани. Отличительная особенность миоцита состоит в том, что он в сотни раз длиннее своего поперечного сечения. Его также именуют мышечное волокно. От 10 до 50 волокон соединены в пучок, который собственно и формирует мускулу. Для примера, бицепс состоит из миллиона волокон.

Основное вещество, содержащееся в мышечной клетке, — это саркоплазма. В ней находятся тонкие мышечные нити (миофибриллы), за счет которых как раз и происходят сокращения. Миофибрилла, в свою очередь, состоит из элементарных частиц — саркомеров. Их главная особенность — сокращаться под действием нервного импульса.

Вот, из каких волокон состоит мышца (мышечный пучок):

Ядер.

Сократительных нитей.

Покровной мембраны.

Соединительнотканной оболочки (фасции) — это мышечная группа, действующая в одном направлении.

Кровеносных сосудов.

Благодаря целенаправленным силовым занятиям ты увеличиваешь как число миофибрилл, так и их поперечное сечение. Вначале этот процесс увеличивает силу мускул, потом — ее толщину. Но причем число самих мышечных волокон не меняется. Оно обусловлено генетическими особенностями организма и на протяжении жизни остается прежним. Отсюда можно сделать вывод, что представляет собой анатомия спорта: спортсмены, чьи мускулы состоят из большего числа миоцитов, имеют больше вероятности увеличить толщину мышц в процессе силовых тренировок, чем те, у которых мускулатура содержит меньше волокон.

Таким образом, сила скелетной мышцы зависит от поперечного сечения, а именно от толщины и числа миофибрилл. Примечательно, что показатели силы и мышечной массы увеличиваются неодинаково: при возрастании мышечной массы в 2 раза, сила мышц увеличивается в 3 раза. Ученые пока не могут объяснить данный феномен.

На чем основано крепление мышц

Форма мускул разнообразная, и с трудом поддается классификации. По своей форме, различают 2 основные группы:

Толстые (веретенообразные).

Тонкие (пластинчатые).

Любая человеческая мышца включает мышечное брюшко и сухожилия. Что такое брюшко мышцы (определение — мясистая часть, которая при сокращении производит работу).

А сухожилия служат в качестве места крепления мышц человека. Они необходимы для передачи силы, которую развивает мышечное брюшко, на кости либо кожные складки. Сухожилие состоит из плотной и рыхлой соединительной ткани.

Закономерности расположения мышц

Согласно анатомии тела и с учетом принципа двусторонней симметрии, мускулы являются парными либо состоят из 2-х симметричных половин.

Человеческое тело в частности туловище, состоит в своем большинстве из сегментов (отдельных самостоятельных единиц). То есть это не какой-то один общий пласт (хотя мускулы живота именно так и выглядят), они четко разделены на отделы. К примеру, прямая мускула живота условно разделяется на 2 отдела (верхний и нижний).

Мышцы находятся на самом коротком расстоянии между точками их крепления. Производимые движения совершаются по прямой линии. Поэтому если знать точки прикрепления мышц и то, что подвижные части притягиваются к неподвижным, удается заранее предопределить сторону движения и функцию мускулы.

Блок похожие статьи

Мышечная анатомия: все, что нужно знать

Итак, самые главные аспекты по пройденному материалу:

Изучай информацию по всем группам мышц организма более подробно, чтобы понимать эффективность их работы.

Прочувствуй работу всей своей мускулатуры в процессе выполнения упражнений.

Учитывай типы мышечных волокон (белые и красные), вовлекай их в работу, чтобы добиться необходимого объема мускул.

Помни, что сила мышцы зависит от числа входящих в ее структуру миофибрилл, наращивай именно их.

Работай с мускулами-антагонистами, работающими во взаимно противоположных направлениях, а также синергистами, работающими в одном направлении.

Стимулируй собственную нервную систему в подходах на отягощение, чтобы вовлечь максимальное количество нитей.

Помни, что разветвленная кровеносная система имеет важное значение для полноценного питания тканей, поэтому откажись от вредных привычек (курение, распитие алкоголя).

Не запускай свои мышцы, они должны функционировать при любом удобном случае.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Программа тренировок по жиросжиганию для девушек

Как алкоголь влияет на фитнес?

Фитнес модель Алекс Зерега: тренировки и питание