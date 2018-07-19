Елена Радионова: Я всегда брала пример с Тена

«Я не верю! Помимо того, что ты был выдающийся спортсмен, ты был еще и эрудированный, умный, начитанный и интеллигентный человек, которого всегда хотелось слушать.

Я знаю тебя больше 10 лет и все это время ты был лучиком, от которого исходило только тепло, доброта и позитив! Ты всегда шутил. Ты всегда поддерживал меня. В личном разговоре мы делились планами на жизнь, и они были у тебя настолько грандиозные, что я всегда удивлялась, как один человек может все это сделать!

Ты был трудоголиком! Ты — талант! Ты был Человеком с большой буквы! Ты был талантлив во всем! И за что бы ты ни брался, все начинало сиять другими красками. Ты был человек слова.

Я гордилась, что у меня такой друг. Я всегда брала с тебя пример! И я думаю не только я … Ты был кумиром миллионов!

Мне еще много есть, что сказать, но как жаль, что я тебе не могу сказать это лично… Ты навсегда останешься в наших сердцах, потому что таких, как ты, мало! Почему небеса забирают лучших?