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Елена Радионова: Я всегда брала пример с Тена
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Елена Радионова: Я всегда брала пример с Тена 

Советский спорт 39 минут назад
«Я не верю! Помимо того, что ты был выдающийся спортсмен, ты был еще и эрудированный, умный, начитанный и интеллигентный человек, которого всегда хотелось слушать.
Я знаю тебя больше 10 лет и все это время ты был лучиком, от которого исходило только тепло, доброта и позитив! Ты всегда шутил. Ты всегда поддерживал меня. В личном разговоре мы делились планами на жизнь, и они были у тебя настолько грандиозные, что я всегда удивлялась, как один человек может все это сделать!
Ты был трудоголиком! Ты — талант! Ты был Человеком с большой буквы! Ты был талантлив во всем! И за что бы ты ни брался, все начинало сиять другими красками. Ты был человек слова.
Я гордилась, что у меня такой друг. Я всегда брала с тебя пример! И я думаю не только я … Ты был кумиром миллионов!
Мне еще много есть, что сказать, но как жаль, что я тебе не могу сказать это лично… Ты навсегда останешься в наших сердцах, потому что таких, как ты, мало! Почему небеса забирают лучших?
Мой друг, Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом», — написала Радионова на своей странице в сети Instagram.
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