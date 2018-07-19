Как определить пол ребенка на ранних сроках

Фото: Flickr/Blaise AlleyneКак определить пол ребенка на ранних срокахОпределение пола плода может быть одним из самых захватывающих аспектов беременности. Существуют различные признаки, которые могут указать на пол ребенка.

Недоказанные методы определения пола

Утреннее недомогание

Некоторые женщины считают, что сильная утренняя тошнота указывает на то, что родится девочка. Причиной является то, что девочки имеют высокий уровень гормонов, что ухудшает утреннее состояние, в то время как женщины, которые ждут мальчика, меньше страдают от тошноты, потому что уровни гормонов ниже. В эту гипотезу вошло очень мало исследований, и они показали противоречивые выводы.

Соленые и сладкие пристрастия

Миф утверждает, что женщины, ожидающие мальчиков, любят есть соленые продукты, а те, кто ждут девочек, предпочитают сладкие продукты, такие как мороженое и шоколад.

Состояние волос и кожи

Согласно рассказам женщин, девочки вызывает на коже прыщи и выпадение волос, в то время как мужской пол не меняет внешнего вида беременной женщины. На самом деле, гормональные изменения, которые происходят во время беременности, влияют на кожу и волосы большинства женщин, независимо от пола плода.

Перепады настроения

Гормоны могут вызвать перепады настроения во время беременности. Один миф предполагает, что у беременных женщин, которые не испытывают перепадов настроения, родятся мальчики, а у тех, кто испытывает заметные изменения в настроении, родятся девочки. Но у большинства женщин будут колебания настроения во время беременности, особенно в первом и третьем триместре.

Физические стрессы, истощение, гормоны и другие факторы способствуют изменениям настроения.

Частота сердечных сокращений плода

Сердце плода начинает биться примерно через 6 недель беременности, и сердцебиение составляет от 140 до 170 ударов в минуту на девятой неделе. Считается, что у мальчиков сердцебиение меньше чем 140 ударов в минуту, тогда как у девочек более быстрое сердцебиение.

Форма живота

Многие женщины считают, что если живот расположен низко, то это указывает на мальчика, а высокий уровень указывает на девочку. Факторы, определяющие форму и размер живота беременной женщины, включают размер плода и его положение, а не указывают на пол ребенка.

Доказанные методы определения пола

Медицинское тестирование может дать точный ответ, а некоторые методы могут указывать на пол плода уже на 10-й неделе. Варианты включают:

Анализ крови

Анализ крови может помочь в определении пола плода. Врачи, как правило, используют этот тест для выявления хромосомных заболеваний. Беременные женщины могут пройти этот тест на 10 неделе беременности, и результаты доступны в течение 7-10 дней. Тест обычно предназначен для беременных женщин старше 35 лет.

Анализ амниотической жидкости

Во время этой процедуры врач вводит тонкую иглу через кожу в полость матки, данная процедура называется амниоцентез. При помощи данной методики происходит забор определенного количества амниотической жидкости, которая защищает ребенка во время беременности. Амниотическая жидкость содержит клетки и химические вещества, которые могут указывать на генетические аномалии, фетальную инфекцию и пол плода. Амниоцентез обычно доступен с 15-й недели, но его следует делать только в том случае, если есть опасения относительно наличия генетических заболеваний. Амниоцентез несет различные риски, в том числе небольшой риск прерывания беременности.

Биопсия ворсин хориона (БВХ)

Подобно амниоцентезу, БВХ включает использование иглы для извлечения ткани из плаценты. Этот тест помогает определить, есть ли у плода синдром Дауна или другое состояние, связанное с хромосомой. Он также может определять пол плода. БВХ доступен с 10-й недели беременности и имеет примерно такой же риск прерывания беременности как и амниоцентез. Женщины должны пройти тесты БВХ, если существует риск возникновения хромосомных проблем.

Ультразвуковой метод исследования (УЗИ)

УЗИ — это неинвазивный способ определения пола плода. Пол можно определить начиная с 18-20 недель, после того как внешние гениталии четко сформированы.

Хотя может быть интересным догадаться о поле плода, только медицинское тестирование может точно его идентифицировать.