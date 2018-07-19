Упражнения для правильной и ровной осанки

Ровность осанки важна для хорошего здоровья также, как и правильное питание, физические нагрузки и крепкий сон.

Правильная и ровная осанка — поддержание оптимального положения костей, мышц, суставов и других тканей организма, так, как задумано природой — т.е. с максимальной эффективностью для производительности и жизнедеятельности человека.

Правильную осанку часто называют нейтральное выравнивание — это когда вес тела в основном поддерживается скелетом, а не мышцами.

Хорошая осанка дает его обладателю следующие преимущества:

уменьшение риска получить травму;

сохранение костей и суставов и их пониженный износ;

более эффективная работа мышц — затрата меньшего количества энергии на совершаемое действие;

предотвращение преждевременной усталости;

лучшие нейронные связи (лучшая проводимость канала мозг-мышцы);

уменьшение риска растяжения мышц и болей в пояснице и шее;

больший объем легких — увеличенная наполненность грудной клетки воздухом;

горделивую походку и уверенный вид;

контрастное выделение на фоне других людей;

большую визуальную привлекательность;

более пышный бюст (женщины);

симметричные пропорции фигуры и более эстетичное телосложение.

Основной причиной плохой осанки является слабый мышечный тонус мышц кора и спины. Мышцы просто не в состоянии в течение сколько-нибудь продолжительного времени удерживать напряжение. Их необходимо укреплять, и помогают в этом простые упражнения для осанки.

Кроме того, к искривляющим факторам можно отнести:

наследственность;

лишний вес;

беременность (плод тянет постоянно вперед);

ношение обуви на высоких каблуках.

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