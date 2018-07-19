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Упражнения для правильной и ровной осанки
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Упражнения для правильной и ровной осанки 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ровность осанки важна для хорошего здоровья также, как и правильное питание, физические нагрузки и крепкий сон.
Правильная и ровная осанка — поддержание оптимального положения костей, мышц, суставов и других тканей организма, так, как задумано природой — т.е. с максимальной эффективностью для производительности и жизнедеятельности человека.
Правильную осанку часто называют нейтральное выравнивание — это когда вес тела в основном поддерживается скелетом, а не мышцами.
Хорошая осанка дает его обладателю следующие преимущества:
уменьшение риска получить травму;
сохранение костей и суставов и их пониженный износ;
более эффективная работа мышц — затрата меньшего количества энергии на совершаемое действие;
предотвращение преждевременной усталости;
лучшие нейронные связи (лучшая проводимость канала мозг-мышцы);
уменьшение риска растяжения мышц и болей в пояснице и шее;
больший объем легких — увеличенная наполненность грудной клетки воздухом;
горделивую походку и уверенный вид;
контрастное выделение на фоне других людей;
большую визуальную привлекательность;
более пышный бюст (женщины);
симметричные пропорции фигуры и более эстетичное телосложение.
Основной причиной плохой осанки является слабый мышечный тонус мышц кора и спины. Мышцы просто не в состоянии в течение сколько-нибудь продолжительного времени удерживать напряжение. Их необходимо укреплять, и помогают в этом простые упражнения для осанки.
Кроме того, к искривляющим факторам можно отнести:
наследственность;
лишний вес;
беременность (плод тянет постоянно вперед);
ношение обуви на высоких каблуках.
ВИДЕО: Упражнения для спины. Королевская осанка
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