Йога для плоского живота и тонкой талии: 5 минут в день для красоты и здоровья

Стройная подтянутая фигура — мечта каждой девушки. Однако для ее достижения нужно постоянно работать над собой. Необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, следить за своим рационом и, конечно, не забывать про позитивный настрой.

Похудеть и сформировать красивую фигуру вам помогут разные виды физической активности. Иногда нелегко определиться, какие тренировки подойдут именно вам. Сегодня мы предлагаем попробовать йогу для достижения плоского живота и тонкой талии. Представляем онлайн видео, содержащее замечательную тренировку по йоге. С его помощью вы сможете заниматься в любое удобное время прямо у себя дома. Единственное, стоит помнить про ряд противопоказаний. Не рекомендуется тренироваться в период менструации, беременности, при болезнях внутренних органов.

Тренировку проводит опытный инструктор по йоге Анастасия Соколова . Она просто и доступно покажет выполнение упражнения вакуум (уддияна бандха). По сути это вакуумное втягивание живота. Во время тренировки главное помнить про правильное дыхание и расслабленный живот.

Уделите 5 минут в день на занятия йогой и результат не заставит себя долго ждать. Ваш живот будет плоским, а талия — тонкой! Кроме того, вы укрепите здоровье организма и почувствуете гармонию души и тела. Успешных тренировок!

ВИДЕО: Йога для похудения живота. Йога для плоского живота. Упражнение вакуум — уддияна бандха [Yogalife]