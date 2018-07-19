Вставайте сразу, или почему кнопка «Отложить» на будильнике превращает нас в зомби

Практически каждый имеет привычку переводить будильник на несколько минут позже, чтобы иметь возможность еще немного насладиться сном. Однако отложенный звонок будильника сильно влияет на качество сна и может ухудшить здоровье. Как оказалось, эти несколько минут в полудреме превращают человека в зомби, и эксперты рассказали каким образом. В научном издании The New Yorker опубликована статья о негативном влиянии «отложенного» будильника на организм человека. Такими действиями индивид мешает организму пробудиться, возвращая мозг в начало цикла сна. Чем чаще переводить будильник на несколько минут вперед по утрам, тем тяжелее сознанию пробудиться и тем серьезнее могут быть последствия. Чтобы не делать свое пробуждение агрессивным многие эксперты советуют плавно выходить из стадии сна. Многие будильники используют звуковой раздражитель для пробуждения, которые можно делать более мягким. К примеру, некоторые приложения постепенно наращивают громкость звука будильника, предоставляя возможность проснуться медленно и не навредить здоровью. С этой задачей также справляются умные светильники, которые плавно увеличивают яркость света в комнате при пробуждении, но стоят они значительно дороже обычных будильников. Люди, которые сталкиваются с проблемой неприятного пробуждения по утрам, отмечают, что отложенный звонок будильника не меняет самочувствия человека. После дополнительных минут сна встать с постели будет все так же тяжело, но человек при этом потеряет время. Здесь работает понятие «альтернативная стоимость», которое помогает определить потерянные возможности в результате выбора альтернативного варианта. Например, если выбирать отложенное пробуждение, можно потерять собственное время, здоровый сон и хорошее самочувствие. Чтобы сделать шаг в сторону улучшения своей жизни следует приучить себя просыпаться с первым звонком будильника или найти возможность высыпаться за правильное количество времени.]]>