8 сильных упражнений для внутренней части бедра!

Внутренняя часть бедра — это самая проблемная зона для многих девушек. Она сложно поддается прокачке, но жир там скапливается быстро. Жировые отложения на внутренней части бедра смотрятся не эстетично. Так что начинайте заниматься уже сегодня и очень скоро вы сами заметите как похудели ваши ляжки!

Мы будем убирать лишние сантиметры, под которыми прячутся фантастические, обворожительные, красивые, стройные ножки.

Ну что начнём!

— Подъём и отведение колена в сторону. 2 подхода по 20 раз — Приседания с широкой постановкой ног 20 раз — Перекрёстные махи ногой 2 подхода по 10 раз — Подъём ноги лёжа на боку. 2 подхода по 20 раз — Подъём таза с разведением коленей 20 раз — Вращение ногой в упоре на колене 2 подхода по 10 раз — Подъём ноги в сторону в упоре на колене 2 подхода по 10 раз — Разведение ног лёжа на спине 20 раз Если вы будете регулярно заниматься, то все лишние сантиметры уйдут и ваши ножки будут фантастически стройными и красивыми. Не пропускайте тренировки — от этого зависит общий результат.

Эти простые упражнения можно делать дома без какого-либо спортивного инвентаря. Посмотри видео тренировку и начни заниматься уже сегодня! Не ленись — и летом сможешь одеть бикини.

ВИДЕО: 8 упражнений для Внутренней Части Бедра. Елена Силка