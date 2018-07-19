5 лучших упражнений для сушки бедер в домашних условиях (это нужно попробовать) 

Подойдет всем от новичков до опытных девушек в мире фитнеса)
Сушка бёдер и ног — наверное, самая желанная цель для девушек, прийти к которой совсем не просто! Очень важно уделять внимание этой области путём целенаправленных и регулярных занятий, а также правильного питания!
Цель круговой тренировки — 5 упражнений на бедра и ягодицы, которые выполняются по одному подходу. Так называемый один круг. После его окончания вы отдыхаете несколько минут и выполняете следующий такой круг, и так продолжается 3-6 кругов. Круговая тренировка выполняется с большим количеством повторов и относительно небольшими весами. Так называемый «пампинг» или «накачка».
Именно такой режим обеспечивает наиболее интенсивную циркуляцию крови по всему телу и следовательно максимально жиросжигание.
При регулярности занятий и соблюдения правильного питания — максимальный эффект и результат не заставят себя долго ждать! Это очень эффективная тренировка для сушки бедер с Натальей Трифоновой.
Все, что нужно — это желание быть лучше.