5 лучших упражнений для сушки бедер в домашних условиях (это нужно попробовать)

Подойдет всем от новичков до опытных девушек в мире фитнеса)

Сушка бёдер и ног — наверное, самая желанная цель для девушек, прийти к которой совсем не просто! Очень важно уделять внимание этой области путём целенаправленных и регулярных занятий, а также правильного питания!

Цель круговой тренировки — 5 упражнений на бедра и ягодицы, которые выполняются по одному подходу. Так называемый один круг. После его окончания вы отдыхаете несколько минут и выполняете следующий такой круг, и так продолжается 3-6 кругов. Круговая тренировка выполняется с большим количеством повторов и относительно небольшими весами. Так называемый «пампинг» или «накачка».

Именно такой режим обеспечивает наиболее интенсивную циркуляцию крови по всему телу и следовательно максимально жиросжигание.

При регулярности занятий и соблюдения правильного питания — максимальный эффект и результат не заставят себя долго ждать! Это очень эффективная тренировка для сушки бедер с Натальей Трифоновой

Все, что нужно — это желание быть лучше.