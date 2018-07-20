Шаловливые ручки: правда ли, что от мастурбации появляются прыщи

Все мы стараемся избегать, казалось бы, глупых, но насущных вопросов, которые нас действительно волнуют. О влиянии самоудовлетворения на красоту, о котором ты хотела знать, но боялась спросить, — в нашем материале!

Если бы Google существовал в Викторианскую эпоху, люди, несомненно, искали бы ответ на вопрос «Могу ли я ослепнуть из-за мастурбации?» с той же частотой, с какой в 2018-м переживают из-за возможного появления прыщей от мануальных ласк.

Тема, кстати, широко обсуждаемая. На этот вопрос Google услужливо выдает около 833 000 результатов поиска, поэтому мы не будем тянуть с ответом: нет, от самоудовлетворения прыщи не появляются. Независимо от того, что сказали Зигмунд Фрейд или философы XIX века, мастурбация не сведет тебя с ума, не приведет к потере памяти, не изменит мир и даже не наградит твою кожу созвездием прыщей. «Нет никаких доказательств того, что мастурбация может усугублять развитие акне», — вот что тебе скажет любой дерматолог.

На самом деле все наоборот: снижение стресса, связанное с сексуальной активностью, может даже предотвратить развитие акне и появление прыщей. В отличие от недоказанной связи самоудовлетворения и появления прыщей, связь между стрессом и воспалениями давно известна врачам.

Разберемся, откуда взялся миф о взаимосвязи появления прыщей и самоудовлетворения. Признаем, что мастурбация увеличивает выработку тестостерона, но при этом его количества недостаточно, чтобы спровоцировать новые высыпания и акне. Любой утверждающий, что исключительно тестостерон отвечает за появление прыщей, недооценивает сложность хронического воспалительного заболевания кожи и появления прыщей.

В мире, где акне поражает 50 миллионов человек, есть ряд гораздо более конкретных и серьезных причин для появления угревой болезни и одиночных мелких высыпаний. К примеру, неправильное очищение кожи или половое созревание, через которые проходят все. Акне — гормональное заболевание, при котором гормоны андрогены стимулируют активность сальных желез и способствуют появлению высыпаний у предрасположенных к акне.

И все же если наши аргументы звучат не слишком убедительно, а в способности к воздержанию ты сомневаешься, то мы просто оставим подборку лучших средств от прыщиков и высыпаний на лице. Для спокойствия, так сказать!