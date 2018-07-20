Вопрос эксперту: баночный массаж — польза или вред?

Баночный или как его еще называют вакуумный массаж переживает очередной всплеск популярности. Еще несколько лет назад его считали не более чем устаревшим «бабушкиным» способом лечения простуды, а теперь фотографии с круглыми синяками на спине выкладывают в соцсетях знаменитости. Недавно инстаграм-фото с лаконичной подписью «Привет из СССР, пламенный!» поделилась Екатерина Климова

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Но не она одна обращается к древнекитайской практике оздоровления — вакуумному баночному массажу.

Фото: Instagram.com Пловец Майкл Фелпс ставит банки регулярно. Так спортсмен снимает боль в мышцах после тренировок.

https://www.instagram.com/p/BjNuiDenWa1/?taken-by=m_phelps00

Певица Мадонна с помощью банок избавляется от нервного напряжения

Фото: Instagram.com Зачем знаменитости прибегают к древнекитайской методике оздоровления и стоит ли следовать их примеру?

Наталья Акетова, спа-эстетист центра здоровья и красоты «Золотой мандарин»

«Вакуумный массаж применяют с древних времен для лечения различных заболеваний и улучшения контуров тела, но, к сожалению, в последнее время он был незаслуженно забыт. Я бы хотела остановиться на его эстетической составляющей и антицеллюлитной технике».

Что дает вакуумный массаж банками?

Больше о борьбе с целлюлитом

Много нас, а он один: как победить целлюлитИсследования Института красоты США показали, что только одна из десяти женщин планеты в возрасте от 20 до 45 лет не страдает целлюлитом. Целлюлит бывает у супермоделей, танцовщиц, спортсменок — тех, кто систематически соблюдает диеты и ведет здоровый образ жизни. Почему так происходит и как победить целлюлит?Во время баночного массажа расщепление жировых уплотнений и жировой ткани происходит за счет вакуума, то есть механического воздействия. При этом за счет вывода из организма лишней жидкости рассасываются застои лимфы, ускоряется кровообращение, снимаются отеки, улучшается работа опорно-двигательного аппарата. Клетки насыщаются кислородом, начинают быстрее происходить обменные процессы в организме, что и приводит к устранению видимых проявлений целлюлита. Клетки обновляются быстрее, что позволяет сохранить молодость кожи, ее здоровый тон и эластичность. Активизируются биологические точки на теле, за счет чего происходит общее улучшение состояния организма. С помощью вакуумного баночного массажа можно:

улучшить контуры тела подтянуть кожу убрать «апельсиновую корку» ускорить метаболизм

Чего нельзя делать во время массажа банками? Все движения во время вакуумного массажа должны быть направлены только снизу вверх по направлению к лимфоузлам. Важно регулировать силу вакуума. Ведь, если очень сильно втянуть складку кожи, можно нарушить целостность кровеносных и лимфатических сосудов. А у поврежденных лимфатических сосудов мало шансов на восстановление, что приводит к отекам и проблемами со здоровьем.

Можно ли делать вакуумный массаж самостоятельно? Я настоятельно рекомендую не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту. Нередко встречаю женщин с «рыхлым, разбитым, отечным» целлюлитом, возникшим как результат некачественного баночного массажа. Такие дефекты кожи скорректировать гораздо сложнее, чем первоначальную проблему.

Банки или аппараты? В арсенале косметологов и спа-терапевтов есть множество аппаратных процедур, принцип действия которых основан в том числе и на воздействии вакуума. Эти аппараты при соблюдении протоколов проведения процедуры безопасны: программа сама рассчитывает силу вакуума. Первые сеансы всегда проходят на минимальной мощности, для того, чтобы не было повреждения тканей и организм смог адаптироваться к воздействию. Эффект от таких процедур проявляется гораздо быстрее, а также это безопаснее для сосудов, чем классические банки.