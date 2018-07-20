Какие симптомы, как лечить и кто в зоне риска: 10 фактов об аллергии, которые нужно знать каждому

Вызвать аллергию у человека в любом возрасте может перенесённое инфекционное заболевание или даже пережитый стресс. По словам врачей, от этого никто не застрахован. Из-за внезапного иммунного сбоя может появиться сыпь на коже, насморк, кашель, слезливость глаз. О том, почему так происходит, какие особенности есть у аллергии в Пермском крае и можно ли это заболевание вылечить, мы поговорили с заведующей отделением аллергологии и иммунологии Детской клинической больницы № 13, врачом аллергологом-иммунологом, кандидатом медицинских наук Галиной Молоковой.

Галина Владимировна — врач с большим опытом, помогает маленьким пермякам лечить аллергию

Аллергическая реакция, по словам врача, — это процесс, связанный с неправильным функционированием иммунной системы. Аллергию может вызвать пища, пыльца растений, бытовая пыль, шерсть животных, какие-то химические агенты. То есть практически всё, что нас окружает.

Факт первый: с каждым годом число людей, страдающих от аллергии, растет

Это, как считает врач, связано с наследственностью. Люди, больные аллергией, передают свои гены потомству, потому с каждым годом число людей, страдающих от этого заболевания, возрастает.

— Есть такая статистика, что если женщина страдает от аллергии, то риск развития этого заболевания у ребёнка составляет 40%. А если страдают оба родителя, то показатель возрастает до 80%.

Второй важный фактор — это экология.

— В городах аллергиков больше, чем в сельской местности, — отмечает Галина Молокова.

Связано это с тем, что окружающая среда в городах становится агрессивней — много транспорта, сильная загазованность воздуха, работа промышленных предприятий, и это всё способствует появлению новых аллергенов.

Следующий фактор — качество питания. В еде присутствует очень много пищевых химических добавок, что также приводит к аллергии.

— Также есть теория чрезмерной гигиены. В странах третьего мира, где жители гигиену соблюдают плохо и из-за этого страдают от серьёзных инфекционных заболеваний, людей с аллергией меньше. А мы живём в чистоте, но тем не менее страдаем от аллергии, — рассказывает врач. — То есть, когда мы стремимся к чистоте и лишаем организм контакта с потенциально опасными веществами, иммунная система остается недозагруженной, и наш организм начинает реагировать на пыльцу растений, на какую-то пищу.

Происходит это из-за новых гигиенических стандартов: мы часто моем руки, пользуемся различной бытовой химией, пьём лекарства, и смертность от инфекционных болезней уменьшается. Но в этой борьбе за чистоту и здоровье нарушается естественный баланс иммунитета человека, что приводит к повышенной чувствительности.

Влияет экология — загазованность воздуха машинами и выбросами с предприятий

Городская среда агрессивнее, чем в сельской местности

Факт второй: аллергия может появиться в любом возрасте

— Аллергия может появиться в любом возрасте. Когда, например, происходит сбой иммунной системы по причине тяжелого инфекционного заболевания, потрясения, стресса, — говорит Галина Молокова. — Всё это нарушает иммунную систему, и она, если функционировала как здоровая, может «повернуть» в сторону аллергии.

Факт третий: аллергию нельзя вылечить

— Большинство форм заболевания преследуют человека всю жизнь. Но можно аллергию держать под контролем. Есть такой термин «спонтанная десенсибилизация» (это обратное развитие болезни, когда она по разным причинам сходит на нет. — Прим. авт.), — поясняет врач. — Допустим, ребёнок заболел той или иной формой аллергии — астмой или атопическим дерматитом. Но родители приложили все усилия: соблюдали диету, ребёнка вывозили оздоравливаться, не допускали контакт с аллергеном, возможно, поменяли место жительства. В таком случае организм может перестать реагировать на аллергены или реагирует слабо.

Бывает спонтанная десенсибилизация в подростковом возрасте, когда у ребёнка начинает меняться гормональный фон в 13–14 лет.

Но при этом, отмечает врач, нужно помнить, что при срывах иммунной системы, например после серьезного инфекционного заболевания или сильного стресса, аллергия может вернуться. Хотя период ремиссии может продолжаться вплоть до нескольких десятков лет.

А вот, например, аллергия на глютен, которая сейчас распространена и среди детей, и среди взрослых, — временная.

— Глютен — это специфический белок, который содержится в злаковых растениях, зернах — пшеница, рожь, овёс, ячмень — то, что составляет клейковину (это и есть глютен. В чистом виде представляет собой клейкую массу. Благодаря глютену мука, смешанная с водой, превращается в упругую массу. — Прим. авт.). В таком случае убираем из рациона эти продукты на какой-то период, минимум на шесть месяцев, и затем можно спокойно есть эту пищу. То есть такая аллергия не на всю жизнь, она исчезает со временем, — объясняет аллерголог.

Для удобства некоторые факты об аллергии мы собрали в одну инфографику

Факт четвертый: молоко — самый распространённый из восьми сильных аллергенов в мире

— Есть ступени развития аллергии у человека. До трёх лет — пищевая аллергия, с трёх лет — аллергия на бытовую пыль, где-то после четырёх-пяти лет — на пыльцу растений, эпидермальная аллергия (аллергия на животных. — Прим. авт.). В итоге пищевая аллергия всё-таки уходит, а другие формы сопровождают человека на протяжении жизни. Хотя, конечно, всё индивидуально, и некоторые страдают от пищевой аллергии и во взрослом возрасте.

В восьмёрку самых аллергенных продуктов во всём мире входит молоко — это один из наиболее распространенных и сильных аллергенов. В 90% случаев занимает первое место у детей в возрасте до трех лет. Также реакцию вызывают яйца, арахис и орехи, рыба, соя, морепродукты и пшеница.

Кроме молока к аллергенным продуктам относят также яйца, арахис, орехи, рыбу, сою, морепродукты, злаковые.

Редко, но встречается аллергия на алкоголь. Среди симптомов — красные пятна на лице, зуд кожи лица, губ, носа, заложенный нос, затрудненное дыхание, отеки и другие. Однако чаще аллергия возникает на компоненты алкоголя.

— Ничтожное количество алкоголя образуется в нашем организме во время естественных биохимических реакций, в среднем от 0,01 до 0,03 миллиграммов обычно содержится в крови человека, поэтому возникновение аллергии на алкоголь — странное явление, — объясняет Галина Молокова. — Аллергия может появиться на компоненты, которые содержатся в самом напитке — это осветлители, загустители, ароматизаторы.

Факт пятый: шелушения и покраснения — первый признак аллергии

— Если у двух-трёхмесячного ребёнка появляется себорейная корка на голове, вроде бы — ничего страшного, заболевания то нет (у грудных детей появление корочек — распространенное явление, считается, что это естественный процесс. — Прим. авт.). Тем не менее это могут быть первые признаки аллергии. А когда щёчки краснеют, шелушатся, то пищевая аллергия возникла. Это первый звоночек — нужно обязательно обратиться к доктору. Так же стоит поступать, если появляются покраснения, сыпь, потница, опрелости, которые не проходят, — поясняет медик.

К микросимптомам стоит присматриваться и взрослым. Они могут возникнуть на коже: покраснения, шелушения, сыпи. Могут быть симптомы респираторного тракта: заложенность носа, насморк, кашель и одышка. Со стороны глаз — это зуд век, отёк. С аллергией, по словам врача, всегда надо быть настороже.

— Во-первых, аллергия является генетически обусловленным заболеванием, и нужно знать свою родословную, в частности, болели ли родители, браться, сёстры, бабушки аллергией. И даже есть первичная профилактика атопического дерматита. Заключается она в том, что если женщина страдает от аллергии и забеременела, то ей нужно соблюдать специальную диету и придерживаться других различных правил. Так меньше шансов, что родившийся ребенок будет страдать от аллергии.

Аллергикам или просто чувствительным людям врач советует держать дом в чистоте: без шерстяных вещей и накопителей пыли — мягких игрушек, книжек, шерстяных ковров. Иначе может возникнуть так называемый круглогодичный ринит.

— Чаще всего это аллергия на домашнюю пыль. Возбудитель в 80% случаев — это клещ домашней пыли. Он совсем маленький, невидим глазу, но живёт везде, особенно в коврах, мягкой мебели, перьевых подушках, одеялах, — говорит врач.

Кроме этого, необходимо вовремя лечить различные заболевания органов желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, дисбактериозы кишечника, тонзиллиты. Так как они тоже могут привести к возникновению аллергии у детей и взрослых, не имеющих аллергической предрасположенности.

— Не стоит бесконтрольно принимать медикаменты, в частности, антибиотики, жаропонижающие и сиропы на спирту. Так как доказано, что это может привести к аллергии. Если человек принимает более трёх лекарств одновременно, то вероятность развития аллергии к препаратам примерно 25%, если более пяти лекарств — 50%, — рассказала аллерголог.

Также нужно вести здоровый образ жизни, соблюдать диету и не есть аллергенные продукты.

Факт шестой: сезонная аллергия в Прикамье длится полгода

В Прикамье у сезонной аллергии есть свои особенности. Очень многие страдают от аллергии на пыльцу берёзы

Сезонной считается аллергия, возникающая на пыльцу растений. В Пермском крае она разделена на периоды.

— У нас цветение трав и деревьев происходит в течение шести месяцев: апрель-май — ольха, берёза, лещина, где-то в конце июня, в июле — злаковые травы, в августе — полынь, лебеда. И вот они могут цвести очень долго, где-то до октября, — рассказывает врач. — Проявляется такая аллергия в том, что возникает в один и тот же период. Пик обращений больных у нас в первой декаде мая, когда цветёт берёза.

Тогда у людей начинается сильный насморк, чешутся глаза, закладывает нос, иногда бывает кашель с одышкой, даже крапивница на коже. Если все эти симптомы возникают из года в год примерно в одно и то же время, то это не просто насморк и сыпь, а аллергия на пыльцу растений.

— Во всем мире происходит глобальное потепление. Оно способствует тому, что растения цветут дольше, и, получается, период аллергизации удлиняется. За счёт этого и растёт число людей, страдающих аллергией, — дополняет Галина Молокова. — Возраст, когда начинается эта аллергия, — три-девять лет. Но сейчас аллергия молодеет. Мы встречаем малышей, у которых уже в два года наблюдаются симптомы поллиноза.

Сезонную аллергию называют поллинозом. Из-за глобального потепления ситуация ухудшается с каждым годом во всём мире. Всё больше человек начинают болеть

Факт седьмой: даже при сезонной аллергии нужно следить за питанием

— Сезонная аллергия сопровождается перекрёстной аллергией. Если, допустим, есть у человека аллергия на берёзу, может быть и аллергия на яблоки, груши, персики, вишню, абрикосы, картошку, морковку, огурцы и другие овощи и фрукты. Соответственно, в этот период обязательно из рациона нужно убрать эти продукты, и тогда перенести обострение поллиноза будет легче, — советует врач.

Причина этого явления в том, что структура аллергенов похожа. Из-за этого иммунная система реагирует не только на пыльцу, но и на похожие молекулы, содержащиеся в пище.

Факт восьмой: если организм реагирует на пыльцу — на природу лучше не выезжать

Но можно выехать на берег водоёма при условии, что очень хочется

Как рассказывает врач, если у человека есть аллергия на растения, то на природу лучше не выезжать совсем. Если уж очень хочется, то можно — на берег реки. Там меньше аллергенов.

— Если вы дома в городе, а у нас город довольно-таки зелёный, на форточках должны быть сетки. А когда приходите из дома с улицы, обязательно примите душ, промойте глаза, нос, рот. Одежду лучше оставить где-то в сторонке, чтобы не заносить пыльцу в комнаты, — рассказывает медик. — И, конечно, обязательно принимайте препараты для облегчения симптомов аллергии.

Самый оптимальный вариант, по словам врача, и вовсе уехать на период аллергии в другой регион.

Факт девятый: аллергии на пух не бывает

— Это такая распространённая ошибка, что на пух есть аллергия. Пух выступает как раздражитель, — поясняет Галина Молокова. — Единственное — пух может переносить пыльцу березы и других растений. Но сам по себе он не является аллергеном. И тополь — это очень полезное дерево, у него высокая воздухоочистительная способность, одно взрослое дерево может заменить 12 лип или два-три дуба.

В этом году пуха было особенно много

От этой напасти чесался нос и глаза, но это не аллергия, а раздражение слизистых

Факт десятый: от аллергии есть вакцина

В каждом районе Перми, по словам врача, есть аллерголог. Поэтому, если появились настораживающие симптомы, нужно обращаться к этому специалисту. Взрослый должен брать талон у терапевта. А если аллергия у ребёнка, можно напрямую идти к этому врачу.

— Если ребенок нуждается в лечении и обследовании аллергического заболевания, можно обратиться в стационар. У нас в детской клинической больнице № 13 есть дневной и круглосуточный стационары. Чтобы попасть сюда, сначала нужно обратиться к аллергологу, и тот уже даст направление.

Кроме этого, необходимо применять препараты в периоды обострения заболевания.

— Мы ужесточаем диету, назначаем энтеросорбенты, то есть препараты, которые выводят аллергены из организма, антигистаминные препараты, которые прекращают зуд. И если есть поражение кожи, то проводим наружную терапию, используем мази и крема, — говорит врач.

Что касается сезонной аллергии, после завершении периода цветения врач советуют пройти специальное тестирование.

— Во всех районных поликлиниках нашего города проводят скарификационные кожные пробы. Обычно это делают в ноябре-декабре, когда снег уже начинается или уже лежит стойким покровом. До этого нельзя, потому что мы можем ввести аллерген, а цветение ещё не прекратилось, и тогда мы утяжеляем состояние больного.

Аллергены вводят в зависимости от того, на что аллергия

Эти пробы покажут, на какую именно пыльцу у пациента аллергическая реакция. А ввести пациента в ремиссию врачам помогает метод аллерген-специфической иммунотерапии.

— Если аллергия на траву, то мы лечим травами. Если есть аллергия на берёзу, то лечим аллергенами берёзы. Это как прививка или вакцина. Но нужно так лечиться круглогодично, в течение, допустим, четырёх-пяти лет. Эффекты очень хорошие. Это вообще единственный метод, который помогает при аллергии.

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