Программа тренировок по жиросжиганию для девушек 

На будущий результат в совокупности влияют следующие факторы:
Генетика.
Питание.
Выбор тренера.
Цели.
Мотивация.
Прилагаемые усилия и др.
Все-таки ключевым фактором является правильная программа для женщин. Итак, в данной статье мы рассматриваем, какой тренинг для девушек должен быть, для достижения желаемого результата? А именно как заработать красивое подкаченное тело без вреда для здоровья?
Тренировка девушек и физиологические особенности
При планировании программы занятий необходимо учитывать физиологические особенности женщин. Они отличаются от мужских, что собственно и предопределяет специфику упражнений.
Тестостерон
Большинство девушек бояться перекачаться в спортзале и приобрести мужские очертания фигуры. Это не должно произойти, хотя бы только потому, что тестостерона (мужского гормона) у девушек куда меньше, чем у представителей сильного пола. Ты навряд ли сможешь выполнять упражнения до отказа, а это не позволит нарастать мускулам, как у мужчин.
Мускулатура
Прежде всего нужно отметить, что структура женских мышц другая, она содержит меньшее количество мышечных волокон, отвечающих за сокращение и растяжение.
Потому женщины менее подвержены процессу гипертрофирования в силовом тренинге с маленьким количеством повторов на наращивание мускул.
А также у женщин иначе распределяются мышцы: их больше в нижней части тела (то есть ногах и ягодицах). Поэтому ты скорее накачаешь данную область, чем верхнюю, вдобавок мускулы нижнего пресса слабее.
Метаболизм
У женщин обмен веществ протекает медленнее по сравнению с мужчинами, в частности углеводный метаболизм. Это как раз объясняет причину, почему избыток углеводов скорее превращается в жир. Учитывай данный факт при употреблении правильных углеводов, которые откладываются в виде гликогена в мышцах. Чем большее количество гликогена содержится в мышцах, тем скорее они приобретают форму и выразительность, а силовая тренировка становится эффективнее.
Особенности тренировок для девушек
Перед началом занятий в спортзале необходимо знание основ и подготовка программы. Итак, обсудим 5 важных составляющих тренировки для девочек.
Цели
В спортзал приходят для занятий минимум с 3-мя целями:
Сбросить избыточный вес и подтянуть рельеф.
Нарастить мышцы и подкорректировать фигуру.
Поддерживать тело в форме.
Существуют также и другие цели, например, подготовиться к соревнованиям фитнес-бикини или профессиональным занятиям по бодибилдингу.
Программа
На базе поставленных целей составляется программа занятий.
Жиросжигающий тренинг направлен на сброс массы и образование мышц. В нее входят в основном кардионагрузки. Силовые упражнения делают по 3 подхода (до 20 повторений в каждом) с высокой интенсивностью, однако с небольшим грузом и постепенным его увеличением. Отдых между подходами должен быть от 40 секунд до 1 минуты. Для жиросжигания идеально подходят круговые тренировки.
Программа наращивания мускул направлена на рост мышечной массы. В данном случае число повторений уменьшается, зато увеличивается вес. Передышка между подходами составляет 2 минуты, при этом кардио исключается.
Спорт программа для девушек проводится 2-мя способами:
На все группы мышц, то есть за 1 час делаются упражнения на все тело (участвует как верхняя часть, так и нижняя). Данную программу некоторые тренеры больше предпочитают, если твоя цель — поддерживать стройную форму. В таком случае равномерно прокачивается все тело. А еще этот способ удобен, когда нет времени на спортзал, и возникают вынужденные перерывы.
Сплит-программа (в определенный день ты работаешь над одной группой мышц). Например:
1-й день — ноги с ягодицами.
2-й день — руки, плечи и грудь.
3-й день — спина и пресс.
Система
Для достижения нужного эффекта тебе важно посещать спортзал систематически. Также нужно сформировать систему занятий в пределах 1 тренировки.
Идеально посещение зала 3 раза за неделю с перерывом в 1 день, но не менее 2-х раз в неделю.
Между тренировками устраивай отдых для восстановления мышечной ткани (1-2 дня).
На качественную силовую тренировку требуется не более 1 часа, вдобавок нужно время на кардио и растяжку до и после занятий.
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База и техника
Два «золотых» правила, который трактует каждый тренер:
Соблюдение техники.
Проделывание базы.
Техника — это то, на что ориентируется любой спортсмен в любом виде спорта. Без правильной техники все приложенные усилия пропадают даром.
Вот несколько рекомендаций по технике:
Не хватайся сразу за большой вес.
Уделяй время технике, отработай упражнения в домашних условиях или в спортзале под наблюдением тренера.
Выполняй упражнения медленно, лучше если перед тобой будет зеркало.
Непременно просматривай видео по технике выполнения упражнений.
Не пренебрегай техникой — 1 правильно сделанное упражнение приносит больше эффекта, чем 10 раз сделанное неверно.
Основа любой программы — это база, то есть упражнения, на которых строятся и формируются мышцы (со штангой и гантелями).
Другой вид упражнений — изолирующие. Они дополнительно прокачивают мускулатуру, делаются на всех тренажерах и помогают доработать мускулы. И, конечно, делают эффективными женские тренировки.
Дневник
В дневнике ты должна фиксировать результаты для отслеживания прогресса. Можно вести дневник в электронной форме. Сейчас существует много программ и мобильных приложений для этой цели. Или просто записывай результаты в бумажном блокноте. Если твои занятия проходят под наблюдением тренера, то он самостоятельно ведет дневник.
Спортивная программа для девушек выглядит следующим образом (2 варианта):
Самостоятельно (если ты обладаешь познаниями о фитнесе, или у тебя есть знакомые спортсмены, тренеры). Опытные люди всегда помогут откорректировать твою программу при необходимости. В настоящее время существует множество мобильных приложений а также готовые видеоуроки от популярных спортсменов по занятиям в тренажерке. Однако все-равно помни о главной цели и собственном типе телосложения.
Под контролем тренера. Если ты начинающий в спорте, тогда самостоятельные эксперименты с собственным телом лучше оставить и обратиться за поддержкой к профессиональному тренеру. Он составит для тебя правильную программу с учетом цели и типа телосложения. Персональный тренер будет записывать твои результаты, равномерно распределять нагрузку, ставить технику упражнений, поработает над планом питания и др.
Не забываем про важную часть — разминку
Без разминки не начинается ни одна тренировка. Не стоит ей пренебрегать! Эта часть программы необходима для разогрева суставов, связок и мышц, что помогает предотвратить травмы в процессе занятий.
Никогда не «куй» железо без разогрева. Для разминки подойдут интенсивные упражнения без веса такие, как махи конечностями, приседания, наклоны в сторону, растяжка, прыжки на скакалке.
Если тебе не надо сбрасывать вес, тогда вместо разминки можешь делать кардио нагрузку не более 5 минут. Если твоя цель — жиросжигание, то выполняй интенсивное кардио до 30 минут на беговой дорожке, велотренажере, эллипсоиде или скакалке.
Базовый план тренировки для девушек на неделю для похудения
Проводи занятия 3 раза в неделю, по 3-4 подхода (18 повторений в каждом). Вес бери с учетом массы тела и уровня подготовки. Если ты новичок, лучше брать небольшой вес либо посоветуйся с тренером. Передышка между упражнениями до 1,5 минут, а между подходами — до 40 секунд.
Первый день
Выполняй кардио до 30 минут + разминка.
Упражнение «Гиперэкстензия».
Приседай со штангой (причем 1-й подход с пустым грифом).
Выпады «Ножницы» с применением гантелей (блинов).
Выполняй разведение ног в тренажере.
Своди ноги в тренажере.
Сгибай ноги в тренажере, лежа на животе.
Разгибай ноги, сидя.
Выполни тягу горизонтального блока на плечи.
Проделай тягу горизонтального блока к груди.
Сделай скручивания на пресс в наклоне.
Кардио 15 минут
Удели растяжке 5 минут.
Второй день
Подойдет любое кардио до 30 минут.
Упражнение «Гиперэкстензия».
Выполни приседания с гантелями.
Делай выпады с блинами либо гантелями.
Проделай жим ногами, лежа на вертикальной платформе.
Сделай тягу верхнего блока за голову.
Разводи руки с гантелями стоя.
Выполни жим гантели с опорой на скамейку.
Отжимания в гравитроне.
Сделай вертикальные поднятия ног.
Скручивания.
Кардио 15 минут
В конце не забудь про растяжку (5 минут).
Третий день
Выполни кардио 30 минут.
Упражнение «Гиперэкстензия» (с отягощением).
Приседания с гантелями.
Обратные выпады в тренажере.
Проделай румынскую становую тягу.
Выполни подъем гантелей для прокачки бицепса.
Сделай тягу верхнего блока к груди.
Подтягивайся широким хватом.
Выполни подтягивания ног в висе.
Скручивания на пресс.
Кардио 15 минут.
В конце как обычно растяжка 5 минут.
Таким образом, можно спланировать месячные тренировки по фитнесу для начинающих.
Не забываем про правильное питание
Без сбалансированного питания не видать тебе здорового и красивого тела, как своих ушей! Если ты собралась скидывать вес, тогда приготовься к ограничениям по калориям, но не к голодовке!
Откажись от сладостей, быстрых углеводов (мучного) и замени их на медленные углеводы. Еще в достаточной мере употребляй белок с клетчаткой.
Подсчитывай калории и питайся 5 раз в день маленькими порциями.
Если твоя цель — набор веса, тогда тебе предстоит то же самое, но в большем объеме. Чтобы нарастить качественную мышечную мускулатуру, а не жир, все равно придется отказаться от тортов и булочек. В основе тренировки девушки лежит правильное питание. При этом выбирай полезные продукты, а также подсчитывай калории и никакой голодовки не устраивай! Помни, организм нуждается в достаточном объеме как жиров, так белков и углеводов!
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