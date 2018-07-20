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Чем опасен поздний ужин
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Чем опасен поздний ужин 

Anews 35 минут назад
Фото: Anews
Согласно последним исследованиям, которые опубликовали специалисты в области изучения онкологических заболеваний, привычка ужинать перед сном способна обернуться злокачественными образованиями. Оказалось, что те люди, последний прием пищи которых приходится менее чем за 2 часа до отхода ко сну, подвержены развитию рака молочной железы и простаты. С этим суждением согласились и исследователи из Глобального института здоровья в Барселоне, которые провели свой эксперимент. Ученые решили проанализировать данные о пациентах с онкологическими заболеваниями, 1206 их которых — женщины с раком молочной железы, а 621 — мужчины с раком простаты.
Контрольная группа должна была рассказать о том, как они питаются и какой у них режим сна. Подобный опрос провели и на добровольцах без онкологических заболеваний. ​По данным, которые получили специалисты, становится ясно, что наименьший риск развития онкологии молочной железы или простаты имели те люди, которые ужинали как минимум за 2 часа до сна. Наименьшему риску подверглись "жаворонки" и, конечно, те добровольцы, которые вели здоровый образ жизни.
Ученые утверждают, что перечисленные заболевания нередко связывают с тем, насколько активны гормоны. А ведь колебания гормонального фона зависят от суточных ритмов организма. И поздние ужины или перекусы — это как раз одна из причин, которые приводят к сбою гормонального фона, вызывая впоследствии рак.
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