Чем опасен поздний ужин

Согласно последним исследованиям, которые опубликовали специалисты в области изучения онкологических заболеваний, привычка ужинать перед сном способна обернуться злокачественными образованиями. Оказалось, что те люди, последний прием пищи которых приходится менее чем за 2 часа до отхода ко сну, подвержены развитию рака молочной железы и простаты. С этим суждением согласились и исследователи из Глобального института здоровья в Барселоне, которые провели свой эксперимент. Ученые решили проанализировать данные о пациентах с онкологическими заболеваниями, 1206 их которых — женщины с раком молочной железы, а 621 — мужчины с раком простаты.

Контрольная группа должна была рассказать о том, как они питаются и какой у них режим сна. Подобный опрос провели и на добровольцах без онкологических заболеваний. ​По данным, которые получили специалисты, становится ясно, что наименьший риск развития онкологии молочной железы или простаты имели те люди, которые ужинали как минимум за 2 часа до сна. Наименьшему риску подверглись "жаворонки" и, конечно, те добровольцы, которые вели здоровый образ жизни.

Ученые утверждают, что перечисленные заболевания нередко связывают с тем, насколько активны гормоны. А ведь колебания гормонального фона зависят от суточных ритмов организма. И поздние ужины или перекусы — это как раз одна из причин, которые приводят к сбою гормонального фона, вызывая впоследствии рак.