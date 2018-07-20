Звезды, которые похудели и удержали вес: как им это удалось?

Тонкая и стройная Джессика начала стремительно набирать вес во время второй беременности. Симпсон решила себе ни в чем не отказывать, оправдывая себя словами «яжмать» и «мне все можно».

Певица налегала на сладкое и фастфуд, а перед родами эти продукты составляли основной рацион. Естественно, Джессика, у которой ко всему прочему из-за беременности поменялся гормональный фон, превратилась в пышку. Похудеть ей не удавалось и после родов, ведь желание прийти в форму появилось, а бросить старые привычки (то есть отказаться от фастфуда и пирожных) — нет.

Но когда Симпсон увидела свои фото в прессе и мемы в интернете, она все-таки решила взяться за ум и обратилась к известному фитнес-тренеру и диетологу Харли Пастернаку . Он помог ей составить программу под названием «Уйдите, лишние килограммы» и посадил звезду на авторскую диету «5 факторов».

Система питания включает пять ингредиентов (постный белок — птица, рыба, нежирное мясо; сложные углеводы — зелень, крупы, горох, нут; клетчатка — несладкие фрукты, овощи, зерно; жирные кислоты — рыба, молочные продукты, орехи; несладкие напитки) и пять приемов пищи (три полноценных и два перекуса), чтобы не чувствовать голода в течение дня. По мнению Пастернака, это ускоряет метаболизм. К диете Пастернак добавил спорт — кардиотренировки плюс силовые нагрузки.

Благодаря тренировкам и правильному питанию Джессика довольно бодро сбросила 30 кг. Конечно, она не вернулась к прежним формам, но выглядит прекрасно. Теперь Джессика не позволяет себе фастфуд и не пропускает тренировки.

Сначала Джанет удивила всех тем, что забеременела в 51 год, а потом тем, как сильно поправилась. В размере плюс сайз Джексон находилась где-то полгода и все это время активно работала, чтобы сбросить вес. В итоге Джанет удалось скинуть 31 килограмм, а на недавних фото она вообще стройняшка.

Тренер звезды Тони Мартинес не скрывает, как его подопечной удалось достичь успехов: «Джанет настоящий трудоголик и педант. Если она что-то решила, то обязательно этого добьется. Плюс она всегда вела и ведет здоровый образ жизни. Например, из еды предпочитает морепродукты и овощи, а сладкому — сложные углеводы вроде коричневого риса. Мы вместе с Джанет разработали для нее программу упражнений в спортзале пять раз в неделю — каждый раз что-то новенькое. Например, мы комбинируем приседания и отжимания, занятия на велотренажере и упражнения на сопротивление».

По заверениям Мартинеса, Джанет очень трепетно относится к своему здоровью, поэтому пьет много воды в течение дня. Но и вольности себе звезда позволяет, ведь она тоже человек. «Если Джанет хочет кусок шоколадного торта, она может его себе позволить раз в неделю. Главное — не делать этого каждый день, и тогда вес будет в норме», — заверяет Тони.

Звезда комедий сильно поправилась после вторых родов. Набранные килограммы долго не хотели уходить, а продюсеры фильмов предлагали Кристен соответствующие ее формам роли. Например, благодаря новой фигуре Белл предложили сыграть затюканную жизнью мамашу в фильме «Очень плохие мамочки».

Кристен все чаще подвергалась бодишеймингу в прессе. В итоге она объединилась с другими актрисами и резко осудила обидчиков в интервью глянцевым изданиям, сказав, что женщина после родов имеет право на такие формы.

Но работать над телом Кристен начала активно. Она занялась йогой, а еще практикует интервальные тренировки. «Я занимаюсь, когда есть свободная минутка, например, когда дети начинают беситься на площадке, я отжимаюсь и приседаю. Вообще детская площадка — это хороший фитнес-клуб», — рассказала актриса журналу Shape.

Кристен предпочитает полувегетарианскую диету: яйца она ест утром, на обед салат из овощей с лимонной заправкой, перекусывает ягодами и йогуртами. Главная слабость Кристен — паста. Иногда она позволяет себе пасту с яйцом и томатами. Как видите, сейчас актриса в идеальной форме, она не опускает планку.

Вряд ли в этой изящной девушке кто-то узнает пухленькую звезду ситкома «Клава, давай!» Сара всегда славилась пышными формами, которые, к слову, ее совсем не портили, не мешали строить карьеру и не отпугивали мужчин, но не давали покоя самой актрисе. Ей грозили проблемы со здоровьем, в том числе диабет, поэтому Сара взялась за ум и за себя.

Начала актриса с того, что пересмотрела свой рацион. «Я была эмоционально зависима от еды, заедала стрессы и радости, не контролировала, сколько чего ем. Поэтому начала с еды: во-первых, я уменьшила порции; во-вторых, ввела в меню больше растительной пищи. Мясо и морепродукты в меню тоже присутствуют, но я стараюсь не есть их после половины восьмого вечера. Если ем простые углеводы вроде макарон, обязательно смешивают их с полезной растительной пищей, например, шпинатом. Я считаю калории и ем не больше 1700 в день», — рассказала Рю журналистам.

Пересмотрела Сара и свои отношения со спортом. Начала с простой ходьбы, в чем ей помогли собаки, которых она выгуливает каждый день. На этой волне Рю запаслась шагомером и старалась делать в день не меньше 10 000 шагов. Затем с ходьбы перешла на бег. Сначала бегала по 20 минут в день, теперь может выдержать и два часа в день. Присоединила Сара к своим тренировкам кардиоупражнения на велотренажере. Если нет возможности бегать по парку, она занимается на беговой дорожке не менее 30 минут.

Рю не скрывает, что помимо сбалансированного питания и спорта она ввела в рацион БАДы, ускоряющие метаболизм (именно БАДы, а не блокаторы калорий). Сейчас Сара выглядит как настоящая модель. Стройная, а главное, здоровая актриса возглавляет одну из программ по снижению веса и теперь уже помогает другим.

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