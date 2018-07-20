Как ухаживать за кожей, если 8 часов работаешь в офисе

Начнем с отрицательных факторов, которые могут испортить ваш внешний вид.

Первое — это офисный воздух: отопление зимой и кондиционеры летом сушат нежную кожу лица. А от нехватки свежего воздуха кожа становится тусклой.

Второе — ежедневное потребление кофе. Любимый напиток, от которого просыпаешься по утрам, оказывается, обладает мочегонным эффектом. В итоге, кожа лица подвергается огромному риску обезвоживания.

Третье — малоподвижный образ жизни и постоянное напряжение зрения на работе вызывают отеки на лице. Мешки под глазами и одутловатое лицо далеко не норма.

Из-за нарушенного режима дня и недосыпов под глазами могут появиться синяки.

Ну и, конечно, стрессы, загрязненный воздух в городе и вечные пробки, в которых вы вынуждены дышать выхлопными газами.

Что делать?

Существует несколько простых правил:

Замените потребление кофе питьевой водой (1,5-2 л), чтобы наполнить кожу влагой изнутри;

Чтобы не беспокоила отечность, следите за своим рационом питания и ежечасно делайте небольшую зарядку — и для тела, и для глаз;

Чтобы не было темных кругов под глазами, обязательно выделяйте на сон около 8 часов и спите в хорошо проветриваемом помещении;

Убрать тусклый цвет лица поможет свежий воздух. В перерывах выходите на небольшие прогулки. Гуляйте подальше от дорог.

Эти простые ежедневные привычки помогут выглядеть лучше.

Но при этом нужен косметический уход. О нем оvertime.life рассказал врач-косметолог Глебова Дина:

Кожа лица не всегда успевает за ритмом мегаполиса, и все эти факторы повреждают естественные механизмы клеточной защиты, угнетают местную иммунную систему, провоцируют воспаления. Они вызывают видимые изменения на коже лица — покраснения, отечность, зуд, гиперпродукцию кожного сала, сухость, обезвоженность с последующим образованием морщин и признаков преждевременного старения.

Для эффективной борьбы с последствиями стресса рекомендуется утренний домашний уход:

Очищение (гель/пенка по типу лица);

Тонизирование;

Нанесение крема.

Утром нужно пользоваться увлажняющим кремом для того, чтобы дать лицу заряд влаги на весь день; а в основах декоративной косметики обязательно должен быть SPF фактор, желательно около 30 единиц и более.

Находясь в офисе, вы можете пользоваться термальной водой, которая мелко распыляется на лицо без ущерба для макияжа.

В вечернем уходе рекомендуется:

Снятие макияжа мицеллярной водой, (обязательно смывается обычной водой!);

Очищение (гель/пенка по типу кожи);

Тонизирование;

Нанесение сывороток, содержащих гиалуроновую кислоту;

Нанесение ночного крема.

Выбирая крем для домашнего ухода, вы должны обращать внимание на его состав.

Сделайте акцент на следующие компоненты:

Гиалуроновая кислота — поддерживает оптимальный уровень влаги и способствует обновлению кожи.

Пептиды — контролируют темп, рост, жизненный цикл клетки и правильное функционирование кожи.

Витамин С — является мощным антиоксидантом, который разрушает свободные радикалы, предотвращает их негативное воздействие на клетки и способствует осветлению кожи и активирует клетки

Комплексы растительных экстрактов солодки, полыни, гинкго билоба, голубики — действуют как защитный экран от вредного влияния окружающей среды.

И все-таки домашний уход не может полностью заменить походы к косметологу.

Для того, чтобы успокоить стрессированную кожу, врач может предложить комбинированную чистку. Эта процедура убирает с поверхности кожи омертвевшие клетки, освободив дорогу для роста молодых клеток, уменьшает выделение кожного сала и улучшает обменные процессы.

Завершающая маска успокоит и увлажнит кожу, а также, запустит функционирование клеток. Такую процедуру рекомендуется проводить один раз в 4-6 недель.

Если кожа находилась в состоянии хронического стресса, то доктор назначает более глубокое восстановление — процедуру биоревитализации, то есть введение в кожу гиалуроновой кислоты. Препарат обогащен аминокислотами, витаминами, пептидами, ДНК-комплексами.

Процедура проводится курсом в 2-3 раза с промежутком в 10-14 дней, 2 раза в год.

Все перечисленные рекомендации просты, но эффективны. Следуйте им, и кожа скажет вам «спасибо».

А, если что-то пойдет не так, то всегда можно обратиться к косметологу. Как минимум одного вы уже знаете. Глебова Дина (@beautydoctordina) умеет не только давать полезные советы, но и проводит различные косметологические процедуры.

Берите на заметку!

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Если вы живёте в деревне или в экологически чистом маленьком городе, то знайте, что у вас есть все условия для того, чтобы кожа была в идеальном состоянии. Но что, если свою жизнь вы проводите в пыльном мегаполисе, а ваш рабочий день — это 8 часов в офисе? Overtime.life узнал, что влияет на красоту и как ухаживать за кожей в стрессовой обстановке.

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