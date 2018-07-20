Как ухаживать за кожей, если 8 часов работаешь в офисе 

Начнем с отрицательных факторов, которые могут испортить ваш внешний вид.
Первое — это офисный воздух: отопление зимой и кондиционеры летом сушат нежную кожу лица. А от нехватки свежего воздуха кожа становится тусклой.
Второе — ежедневное потребление кофе. Любимый напиток, от которого просыпаешься по утрам, оказывается, обладает мочегонным эффектом. В итоге, кожа лица подвергается огромному риску обезвоживания.
Третье — малоподвижный образ жизни и постоянное напряжение зрения на работе вызывают отеки на лице. Мешки под глазами и одутловатое лицо далеко не норма.
Из-за нарушенного режима дня и недосыпов под глазами могут появиться синяки.
Ну и, конечно, стрессы, загрязненный воздух в городе и вечные пробки, в которых вы вынуждены дышать выхлопными газами.
Что делать?
Существует несколько простых правил:
Замените потребление кофе питьевой водой (1,5-2 л), чтобы наполнить кожу влагой изнутри;
Чтобы не беспокоила отечность, следите за своим рационом питания и ежечасно делайте небольшую зарядку — и для тела, и для глаз;
Чтобы не было темных кругов под глазами, обязательно выделяйте на сон около 8 часов и спите в хорошо проветриваемом помещении;
Убрать тусклый цвет лица поможет свежий воздух. В перерывах выходите на небольшие прогулки. Гуляйте подальше от дорог.
Эти простые ежедневные привычки помогут выглядеть лучше.
Но при этом нужен косметический уход. О нем оvertime.life рассказал врач-косметолог Глебова Дина:
Кожа лица не всегда успевает за ритмом мегаполиса, и все эти факторы повреждают естественные механизмы клеточной защиты, угнетают местную иммунную систему, провоцируют воспаления. Они вызывают видимые изменения на коже лица — покраснения, отечность, зуд, гиперпродукцию кожного сала, сухость, обезвоженность с последующим образованием морщин и признаков преждевременного старения.
Для эффективной борьбы с последствиями стресса рекомендуется утренний домашний уход:
Очищение (гель/пенка по типу лица);
Тонизирование;
Нанесение крема.
Утром нужно пользоваться увлажняющим кремом для того, чтобы дать лицу заряд влаги на весь день; а в основах декоративной косметики обязательно должен быть SPF фактор, желательно около 30 единиц и более.
Находясь в офисе, вы можете пользоваться термальной водой, которая мелко распыляется на лицо без ущерба для макияжа.
В вечернем уходе рекомендуется:
Снятие макияжа мицеллярной водой, (обязательно смывается обычной водой!);
Очищение (гель/пенка по типу кожи);
Тонизирование;
Нанесение сывороток, содержащих гиалуроновую кислоту;
Нанесение ночного крема.
Выбирая крем для домашнего ухода, вы должны обращать внимание на его состав.
Сделайте акцент на следующие компоненты:
Гиалуроновая кислота — поддерживает оптимальный уровень влаги и способствует обновлению кожи.
Пептиды — контролируют темп, рост, жизненный цикл клетки и правильное функционирование кожи.
Витамин С — является мощным антиоксидантом, который разрушает свободные радикалы, предотвращает их негативное воздействие на клетки и способствует осветлению кожи и активирует клетки
Комплексы растительных экстрактов солодки, полыни, гинкго билоба, голубики — действуют как защитный экран от вредного влияния окружающей среды.
И все-таки домашний уход не может полностью заменить походы к косметологу.
Для того, чтобы успокоить стрессированную кожу, врач может предложить комбинированную чистку. Эта процедура убирает с поверхности кожи омертвевшие клетки, освободив дорогу для роста молодых клеток, уменьшает выделение кожного сала и улучшает обменные процессы.
Завершающая маска успокоит и увлажнит кожу, а также, запустит функционирование клеток. Такую процедуру рекомендуется проводить один раз в 4-6 недель.
Если кожа находилась в состоянии хронического стресса, то доктор назначает более глубокое восстановление — процедуру биоревитализации, то есть введение в кожу гиалуроновой кислоты. Препарат обогащен аминокислотами, витаминами, пептидами, ДНК-комплексами.
Процедура проводится курсом в 2-3 раза с промежутком в 10-14 дней, 2 раза в год.
Все перечисленные рекомендации просты, но эффективны. Следуйте им, и кожа скажет вам «спасибо».
А, если что-то пойдет не так, то всегда можно обратиться к косметологу. Как минимум одного вы уже знаете. Глебова Дина (@beautydoctordina) умеет не только давать полезные советы, но и проводит различные косметологические процедуры.
Берите на заметку!
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Если вы живёте в деревне или в экологически чистом маленьком городе, то знайте, что у вас есть все условия для того, чтобы кожа была в идеальном состоянии. Но что, если свою жизнь вы проводите в пыльном мегаполисе, а ваш рабочий день — это 8 часов в офисе? Overtime.life узнал, что влияет на красоту и как ухаживать за кожей в стрессовой обстановке.
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