Как ухаживать за лицом и телом во время отпуска

Ухода за собой много не бывает, особенно летом. Поэтому я продолжаю делиться с тобой полезными косметическими находками. Сегодня расскажу, как подготовить свою кожу к отпуску, не убить ее во время отдыха, а, наоборот, стать еще красивее. И заодно познакомлю с тремя хорошими испанскими косметическими брендами.

Принимай пищевые добавки

Готовить свою кожу к выходу из офиса на пляж нужно заранее. За пару недель до активного летнего отдыха начни принимать антиоксидантную пищевую добавку Ultra D от Heliocare. Она оказывает многоуровневое защитное действие и готовит тебя к приему солнечных ванн. В основе всей линии Heliocare уникальный усиленный биологический фильтр — экстракт листьев тропического папоротника Polypodium Leucotomos (технология фотоиммунозащиты Fernblock). Он был разработан испанским концерном Cantabria Labs (ранее IFC Group) совместно с Гарвардской Медицинской Школой и ведущими международными экспертами в области дерматологии и фотозащиты. Такой высоконаучный подход уже говорит о многом. Heliocare обеспечивает защиту не только от солнечного ожога, но и 4 дополнительных уровня защиты кожи: антиоксидантную, иммунную, защиту ДНК клеток и структуры кожи. Препараты линии помогают бороться со свободными радикалами, замедляют старение кожи и контролируют пигментацию, что особенно важно в летние месяцы. В линию входят флюиды и гели, легкие крем-пудры, тональные солнцезащитные гели для лица, спреи для тела с СЗФ 50 и солнцезащитный гель с СЗФ 90. Так что ты точно подберешь средства для себя. Все они обладают ультралёгкими текстурам, равномерно распределяются по коже, не оставляя белых следов и жирного блеска, не нарушают кожного дыхания. Использовать фотоиммунозащиту нужно всем и в любом возрасте. В первую очередь, эти средства подойдут для кожи, которой нужна максимальная защита от солнца, при фотодерматозах и витилиго, фоточувствительной кожи после агрессивных эстетических процедур и лечения ретиноидами, а также если у тебя есть признаки преждевременного старения и пигментные пятна. Они рекомендованы даже при риске возникновения рака кожи, при канцерогенезе, после химиотерапии. Не забывай, что солнце может навредить не только твоему внешнему виду, но и здоровью. Заказать солнцезащитные средства Heliocare

Попробуй улиточную косметику

Перейдем к восстановлению после пребывания на активном солнце. В этом тебе поможет еще один испанский бренд — Endocare. В основе этой косметической линейки фильтрат секрета улитки. Это не слизь, которую используют многие корейские бренды, а специальный секрет, который улитка выделяет только в экстремальных условиях и который помогает ей выжить. Он стимулирует выработку коллагена и эластина в организме, работает как антиоксидант, предотвращает фотостарение кожи и защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. Для лица и шеи возьми регенерирующий омолаживающий концентрат. Он восстанавливает эластичность кожи и помогает обновлению основных компонентов ее опорной структуры: коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. В упаковке семь одноразовых доз, этого достаточно на полный курс. Наноси один раз в день в вечернее время. Для быстрого ухода используй одну монодозу перед макияжем. Кожа станет гладкой и подтянутой. Для ухода за телом у Endocare есть регенерирующий лосьон с фильтратом улитки. Он подтягивает, тонизирует, быстро увлажняет кожу. Прекрасно подходит для восстановления кожи после эпиляции и других дерматологических процедур. Наноси на тело 1-2 раза в день. Можно использовать ежедневно. Заказать регенерирующие средства Endocare

Учитывай свой тип кожи

Если не любишь улиточную косметику, тебе подойдет испанский космецевтический бренд Dermatime. В его ассортименте есть средства для любого типа кожи. Для интенсивного увлажнения кожи лица и тела — Aloe V. Как ты поняла из названия, линия основана на концентрированном экстракте алоэ вера, которое восстанавливает водный баланс, смягчает кожу, снимает раздражение, успокаивает. То есть делает все то, в чем нуждается твоя кожа после бурного отдыха. Для обладательниц смешанной и жирной кожи у бренда есть линия Pure&Perfect — препараты на основе трех комплексов: ZINCIDONE (на основе цинковой соли), LARICYL (на основе экстракта грибов «лиственничная губка» Fomes Officinalis) и комплекс на основе экстракта семян льна. Эти средства очищают и сужают поры, устраняют воспаления и жирный блеск, матируют кожу, не пересушивая ее. Возрастной и обезвоженной коже подойдет линия Caviar Delight со свежим, сладким ароматом инжира. Летом обрати особое внимание на дневной крем Ageless Day Cream. Он содержит СЗФ 15, защищает кожу от солнца, восстанавливает эластичность, разглаживает морщины. Для чувствительной кожи у бренда есть линия Elastense, в нее входят омолаживающие гипоаллергенные средства. Биопептид эластина в их составе поможет восстановить контур лица, улучшить тон и эластичность кожи. Заказать уходовую косметику Dermatime

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