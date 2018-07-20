5 признаков старения: части тела, которые выдают твой возраст

Как бы безжалостно мы не боролись с признаками старения, все равно есть «предатели», которые сразу же выдают реальный возраст. В этой подборке мы расскажем о самых проблемных частях тела и о том, как продлить их молодость.

Шея Шея — одна из самых подвижных частей тела, поэтому «изнашивается» она быстрее других. Если хочешь, чтобы шея как можно дольше оставалась гладкой, в первую очередь следи за осанкой. Ведь сутулость — это первое, что провоцирует складки. Или начинай изучать корректирующие процедуры: филлеры, плазмолифтинг и ультразвуковой лифтинг. Руки

На уход за кистями рук среднестатистическая женщина тратит уйму времени, чего стоит только один маникюр! А они все равно так предательски нас выдают. Может это потому, что уход подобран неправильно? Во‑первых, регулярно пользуйся солнцезащитными кремами. Да-да, и для рук тоже. А во-вторых, занимаясь хозяйственными делами, обязательно надевай перчатки, чтобы избежать воздействия агрессивных веществ в составе моющих средств. Глаза

Кожа вокруг глаз очень тонкая и нежная, и по-хорошему уход за ней нужно начинать уже в 20 лет. Для устранения темных кругов используй средства, стимулирующие кровообращение: компрессы, кубики льда по утрам или средства с содержанием кофеина. А вот убрать морщинки будет сложнее, но тут помогут кремы и салонные процедуры, например, терапия микротоками или радиочастотный лифтинг. Грудь

«Унылая» грудь — страшный сон каждой женщины. Но обвиснуть грудь может не только из-за возраста, существует куча других факторов. Роды, резкое похудение, сутулость — лишь некоторые из них. Чтобы надолго сохранить грудь упругой, нужно регулярно делать упражнения на грудные мышцы. Или же можно решить вопрос радикальным образом — сделать операцию по коррекции формы груди. Овал лица

К 45 годам эффект «поплывшего» лица, увы, неизбежен. Для того чтобы предотвратить этот неприятный результат возрастных изменений, стоит уже сейчас начинать делать гимнастику для лица. А если ситуация уже вышла из-под контроля, то специально для тебя придумали нитевое укрепление и армирование подбородка. Подготовила Маргарита Хаукссон