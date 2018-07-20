Секреты биоритмов: как похудеть, ничего не делая

Замечали ли вы, что периоды спада и всплеска вашей жизненной активности чередуются как будто по графику? Наверняка замечали, что иногда вы просто не можете встать с дивана — так устали, хотя и выспались, и ничего особо трудоемкого не делали. А уже через час открывается второе дыхание, и вы готовы свернуть горы.

Все дело в личном расписании нашего организма, которое меняется в зависимости от времени суток. Такие взлеты и падения действительно наблюдаются каждый день в одно и то же время. За все это отвечают биоритмы — внутренние часы нашего организма. Эту область в медицине стали изучать не так давно.

Обычно мы пытаемся подбодрить себя при помощи кофе, и из-за этого часто употребляем больше кофеина, чем положено. Итог — повышенная нервозность и проблемы с сердцем.

На основании исследований и знаний в области биологических ритмов, составим примерный план:

6.00—8.00 — максимальная активность тестостерона у мужчин и повышение либидо у женщин.

7.00—10.00 — время активности желудка, поэтому в этот период лучше сделать первый прием пищи.

6.00—9.00 — физиологическое повышение давления, что снижает эффект тренировок. Польза от утренних пробежек натощак — это миф!

13.00 −15.00 — время активного всасывания в кишечнике. Включайте в обед 150 гр белка (рыба, мясо, птица), он усвоится лучшим образом.

16.00—18.00 — самое время заняться спортом. Жиросжигание активизируется, гликоген из мышц расходуется меньше, мышцы быстрее придут в тонус. Жажду в это время надо утолять чистой водой.

18.00—19.00 — печень лучше всего метаболизирует алкоголь и другие токсичные вещества.

18.00—19.00 — пополните энергетические запасы легким ужином (овощи и легкие белки). Поскольку пищеварительные ферменты практически не вырабатываются, а желчный пузырь и печень в пассивной фазе, последний прием пищи должен быть легким и не жирным.

19.00—20.00 — максимально подвижны суставы — идеальное время для занятий йогой, пилатесом или стрейчингом.

0.00—2.00 — активно вырабатывается мелатонин и соматропный гормон, который может сжигать до 900 Ккал за ночь, при условии, что вы спите в это время.

Немаловажна и генетика, которая активно развивается, чтобы можно было узнавать индивидуальные особенности организма человека на уровне генов. Уже сегодня можно исследовать ген CLOCK и определить внутренние часы организма у конкретного человека.