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Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
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Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть 

Рамблер 25 минут назад
Сегодня занятия спортом стали модными, спортклубы переполнены посетителями, а бегуны и любители йоги оккупировали парки. Но у некоторых мысль о совершенстве тела становится навязчивой, такие фанаты фитнес часами не вылезают из тренажёрных залов и в конце концов приобретают накачанную фигуру. Однако у бодибилдеров есть свои тайны, которые они наверняка не хотели бы раскрывать.
1. Фотографии бодибилдеров в социальных сетях нередко бывают поддельными. Сейчас любой может пририсовать пару блинов на штанге, чтобы казаться более крутым, но в реальности может оказаться, что человек не в состоянии поднять даже вдове меньший вес.
2. Препараты, способствующие набору мышечной массы, не всегда безопасны: они могут вредить печени, сердцу и вызывают привыкание.
3. Накачать мышцы можно, выполняя упражнения с отягощением. Но чрезмерное увлечение подъёмом тяжестей приводит к травмам: повреждениям позвоночника, проблемам с суставами, разрывам мышц.
4. Чтобы приобрести фигуру с выраженными мышцами, нужно не только заниматься спортом, но и соблюдать диету с повышенным содержанием белка.
5. Профессиональный бодибилдинг опасен для женщин: из-за критического снижения процента жира в организме блокируется детородная функция.
6. Главный секрет бодибилдеров, которые демонстрируют мышцы на подиумах, — стероиды. Их принимают и мужчины, и женщины, но признаваться в этом они не спешат.
Женский форум
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