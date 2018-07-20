Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть

Сегодня занятия спортом стали модными, спортклубы переполнены посетителями, а бегуны и любители йоги оккупировали парки. Но у некоторых мысль о совершенстве тела становится навязчивой, такие фанаты фитнес часами не вылезают из тренажёрных залов и в конце концов приобретают накачанную фигуру. Однако у бодибилдеров есть свои тайны, которые они наверняка не хотели бы раскрывать.

1. Фотографии бодибилдеров в социальных сетях нередко бывают поддельными. Сейчас любой может пририсовать пару блинов на штанге, чтобы казаться более крутым, но в реальности может оказаться, что человек не в состоянии поднять даже вдове меньший вес.

2. Препараты, способствующие набору мышечной массы, не всегда безопасны: они могут вредить печени, сердцу и вызывают привыкание.

3. Накачать мышцы можно, выполняя упражнения с отягощением. Но чрезмерное увлечение подъёмом тяжестей приводит к травмам: повреждениям позвоночника, проблемам с суставами, разрывам мышц.

4. Чтобы приобрести фигуру с выраженными мышцами, нужно не только заниматься спортом, но и соблюдать диету с повышенным содержанием белка.

5. Профессиональный бодибилдинг опасен для женщин: из-за критического снижения процента жира в организме блокируется детородная функция.

6. Главный секрет бодибилдеров, которые демонстрируют мышцы на подиумах, — стероиды. Их принимают и мужчины, и женщины, но признаваться в этом они не спешат.