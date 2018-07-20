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Что точно не стоит есть: очень вредные продукты
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Что точно не стоит есть: очень вредные продукты 

Fiteria 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Даже сторонники здорового питания иногда позволяют себе сделать послабление и съесть что-то неполезное. Важно контролировать себя и ни под каким предлогом не употреблять эти семь продуктов.
Продукты могут быть относительно неполезными или однозначно вредными, к последней категории относится не так много наименований. Все люди периодически позволяют себе съесть что-то неполезное, редкие послабления не возбраняются даже диетологами. При этом употребление вредных продуктов не одобряется ни в спорте, ни в диетологии, ни в здравоохранении. Эти семь продуктов нельзя употреблять ни под каким предлогом, они провоцируют ожирение и другие опасные заболевания.

Пончики

Красивый пончик в яркой глазури кажется безобидным дополнением к утреннему кофе в любимой кофейне, но на деле он представляет собой тройную норму сахара и прямую причину появления лишнего веса. Блюда с настолько высоким гликемическим индексом провоцируют выброс инсулина и развитие инсулиновой резистентности, организм подвергается хроническим воспалениям и преждевременному старению.

Сладкие хлопья

Опасность сладких хлопьев заключается в том, что многие люди воспринимают их как здоровый продукт и употребляют каждое утро. Содержание полезной клетчатки в них будет минимальным, зато содержание сахара и клейковины превышает все мыслимые пределы. Негативное влияние сладких хлопьев начинается с кишечника, затем переходит на кожу, чуть позже от хронических воспалений начинает страдать весь организм.

Чипсы

В чипсах в большей степени опасна не сама картошка, а способ ее приготовления. С целью длительного хранения ломтики картошки обжаривают в масле с добавлением водорода, этот процесс носит название гидрогенизации. В ходе гидрогенизации вырабатываются транс-жиры, прямая причина повышения плохого холестерина, закупорки сосудов и образования тромбов.

Картофель фри

Предлагаемый в заведениях быстрого питания картофель фри по своим свойствам опаснее чипсов. Риски от высокого гликемического индекса картофеля и транс-жиров усугубляются присутствием акриламида. Это вещество образуется при обработке на высоких температурах и относится к самым опасным канцерогенам.

Бургеры

Классическое дополнение к картошке фри тоже соединяет в себе сразу несколько негативных эффектов. Главная опасность в бургерах — это мясная составляющая, состав котлеты в бургере предполагает минимальное количество мяса и высокий процент содержания химических добавок. Опасность для здоровья становится выше по причине нездоровой обработки и присутствия транс-жиров.

Попкорн для микроволновки

Сам по себе попкорн является полезным продуктом, одним из лидеров по содержанию клетчатки. Но попкорн в пакете для микроволновки прошел обработку опасными химическими веществами, добавление транс-жиров для вкуса и прочих ненатуральных добавок для аромата. Вред от такого сочетания будет намного выше, чем польза от клетчатки.

Маргарин

Это транс-жиры в чистом виде, которые позиционируются, как недорогая альтернатива сливочному маслу.
Употребление маргарина — это прямой путь к сердечному приступу, инфаркту и инсульту.
Продукт способствует повышению липопротеидов низкой плотности, закупорке сосудов и нарушению кровотока. Жиры в рационе должны быть представлены полноценным сливочным маслом, жирными кислотами омега-3 и ненасыщенными жирами из продуктов растительного происхождения.
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