Чем опасны диеты и резкая потеря веса

Алена Парецкая, врач-педиатр

«Хочу похудеть, посоветуйте мне диету», — с такой просьбой ко мне нередко обращаются пациентки, имеющие 5–10 и более лишних килограммов. Причем они нередко хотят это сделать буквально за пару недель, потому что скоро день рождения, нужно купить платье на два размера меньше или к бархатному сезону на море выглядеть богиней. На мой встречный вопрос «Готовы ли вы ради потери 3–5–7 или более килограммов проваляться потом в больнице несколько недель?» большинство отвечает отрицательно.

Опасное похудение!

Важно понимать: безопасных, эффективных и быстрых типовых диет не существует. Их никогда не было, нет и не будет в ближайшем обозримом будущем. Различные «диеты», активно рекламируемые в интернете, описанные в книгах и продвигаемые знаменитостями, эффективны только в отношении набивания кошелька их создателей. Как врач, я не устаю повторять: резко худеть каким-либо способом, будь то диета, голодание, прием пилюль или липосакция, опасно для здоровья, а иногда и жизни!

Минимум, что можно получить, просидев на диете неделю, а то и две, — это невроз, бледный вид, плохой цвет лица, высыпания и головные боли. Если голодать, к этому присоединятся обмороки, тошнота, головокружения и низкое давление. Стоит ли пара сброшенных килограммов таких усилий?

К тому же диета может спровоцировать обострение старых болячек и появление новых. В итоге вместо отпуска и стройного тела можно получить капельницы и уже лечебную строгую диету. Чем же так опасны диеты, почему врачи против них?

Диета диете рознь

Сразу хочу сказать о том, что категорически опасны не все диеты. Если речь идет об индивидуально подобранной диете или лечебном питании, применяемом при определенных болезнях, такие рационы не вредны. Более того, они помогают в лечении патологий и похудении. Но они рассчитаны отнюдь не на одну-две недели, подбираются лечащим врачом или диетологом после предварительного обследования. Если это индивидуальная диета для похудения, которую подбирает диетолог и сочетает ее с дозированной физической нагрузкой (а без нее никак!), — это правильная диета. Но она обычно рассчитана на много месяцев, подразумевает постепенное изменение рациона и снижение калорийности, а вместе с ней и веса на фоне увеличения расхода калорий. И это должно стать стилем жизни.

Если же это диета, взятая из многих сотен курсирующих в Сети: «питьевая», белковая, яичная или «кремлевка», — она вредна. Негативный эффект может быть как немедленным, так и отсроченным, но он есть всегда! Чтобы понять, чем вредно такое похудение, расскажу об «анатомии» ожирения и похудения.

Откуда жирок?

Избыток калорий, полученных из жиров и углеводов пищи, которую мы едим, организм как экономный хозяин никуда не девает. Он сохраняет все это на черный день, трансформируя в жировые молекулы и плотно утрамбовывая в жировые клетки. Последние способны растягиваться до нереальных размеров, плотно упаковывая жир и тесно прилегая клетка к клетке.

Если вы начинаете худеть, используя низкокалорийные или ограничительные диеты, вплоть до почти полного голодания, организм испытывает дефицит калорий и снижение уровня глюкозы крови. Он начинает расходовать собственные резервы — это гликоген печени и мышц, запасная форма глюкозы. Хватает этого максимум на сутки. Когда гликоген иссяк, начинает ощущаться слабость мышц, головная боль и недомогание из-за дефицита глюкозы. Клетки «едят» глюкозу, особенно много ее нужно мышцам, мозгу и сердцу.

Организм знает: глюкозу можно получить из жиров, запасенных в тканях, он посылает сигнал — достать жир из клеток. Тот начинает медленно, неохотно сжигаться. Но жировые клетки при этом остаются растянутыми, и им некомфортно быть сморщенными. Временно место жира занимает вода, и в общем масса тела снижается несильно за счет отечности.

Если начать одновременно с жиром сгонять и воду (что многие делают, принимая мочегонные отвары или чаи), ткани потеряют упругость, кожа провиснет, изменится метаболизм и возникнут проблемы со здоровьем.

Почему вы снова толстеете?

Спустя неделю или две мучений диета завершается, и определенное количество килограммов уходит. Но буквально через несколько недель они возвращаются, прихватив с собой еще столько же, если не более. Почему так происходит? Прежде всего сморщенные жировые клетки всеми силами стараются вернуть себе утраченное и всячески вытягивают жиры из плазмы, поступающие с пищей, — это и приводит к возвращению веса.

Плюс голодание или резкие ограничения в питании, что подразумевает большинство диет, — это стресс. Организм понимает: наступили для него не лучшие времена, пищи периодически не хватает, поэтому надо перейти в режим жесткой экономии. Он замедляет метаболизм, при этом объем пищи уже вернулся к первоначальному рациону. В итоге что? Правильно, на поддержание жизнедеятельности он тратит меньше, а про запас откладывает еще больше. И прибывает после диеты еще 3–5 кг, а то больше.

С каждой последующей диетой эффект похудения будет все слабее, а «отдача» с набором избытка веса — все сильнее. В итоге на таких жестких диетах можно дойти до ожирения!

Чем еще опасны диеты?

Суть большинства диет — ограничение объема и калорийности пищи за счет жиров или углеводов, иногда и белков. А вместе с ограничением объема пищи организм страдает еще и от дефицита витаминов и минералов. Современные женщины даже с полноценным рационом за счет невысокого качества современного питания недополучают около 30% витаминов и 40% минералов. А если урезать рацион наполовину, а то и более, нехватка становится критической.

Вместо того чтобы жечь жиры, в этих условиях организм их экономит — просто некому регулировать их сжигание.

Аналогично и с минералами: они регулируют объем жидкости в клетках, вокруг них и в сосудах, поддерживают силу мышц и работу органов. Мало минералов — страдает весь организм: тормозится метаболизм, хуже «горят» жиры.

Как же худеть?

Правильное похудение — это не короткая и ограничительная диета, а изменение питания и плавное снижение калорийности, причем обязательно с усилением физической активности. Почему так? Все просто — это особенности метаболизма жиров, накопленных в теле и поступающих извне. Так, жиры при расщеплении образуют две составные части — это глицерол и цепочки из жирных кислот. Они образуются, когда от мозга поступают сигналы, что в крови снижен уровень этих кислот (так бывает, когда мы голодные или в питании резко ограничены жиры).

Вспомним школьный курс химии: жирные кислоты в воде (и плазме) нерастворимы, поэтому перенести их плазма крови может, только связав с белками. Если при диете, помимо жира и углеводов, ограничен белок, тело начинает худеть еще и за счет потери мышц (это белки).

Мышечные белки уходят в плазму, чтобы транспортировать жиры на сжигание и пускать их на нужды тела. Молекулы, образованные из жира и белка, крупные, когда их много в плазме крови, она густеет, становится вязкой. Для организма это плохо, он включает механизм жажды, чтобы разбавить кровь.

Если вы параллельно с изменением питания занимаетесь спортом, белок утащит жиры в мышцы. Когда похудение идет только за счет сидения на диете — увезет их в печень.

Если тренироваться…

Когда белок при физических нагрузках утаскивает жиры в мышцы, они там активно сгорают до воды и углекислого газа с образованием энергии для работы клеток. По мере того как жиры сжигаются, накапливается определенный объем воды в тканях. Она собирается в межклеточное пространство и сосуды, часть выходит с потом. Кровь разжижается, активизируется из-за физической активности работа почек, избыток воды уходит с мочой. Постепенно вы худеете.

Если не тренироваться…

При сжигании жиров без активной нагрузки также образуется избыток жидкости, которая попадает в кровь. И чем активнее голодание и похудение, тем больше воды попадает в сосуды. Много жидкости в сосудах — это повышение давления, риск для головного мозга, который наиболее к нему чувствителен. В итоге головная боль с сильными головокружениями, а чтобы понизить давление, часть воды уходит обратно в ткани. Это дает развитие выраженной отечности, и вы буквально «пухнете с голода».

Чтобы подобного не происходило, снижать вес нужно такими же темпами, как вы когда-то его набирали. Идеальным похудением считается потеря веса не более 1–2 кг в неделю.

Если во время похудения нет нагрузок на мышцы, вы малоподвижны, жиры расщепляет только печень, резервы которой велики, но не бесконечны. Определенная часть жиров пропитывает саму печень, еще определенный объем создает бляшки из холестерина в стенках сосудов. Такое снижение веса повышает риск инфарктов, особенно после 40–50 лет, в 5–6 раз. Перегруженная печень бросает все свои остальные дела, а это синтез белков для тела, антител для иммунитета, свертывающих факторов для крови и обмен гормонов. Плюс к этому она хуже синтезирует и желчь, которая нужна для переваривания пищи, особенно жирной. Увлечение диетами в итоге приводит к болезням самой печени, желчного пузыря и пищеварительной системы.

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