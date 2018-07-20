Гимнастика пилатес для похудения, комплекс упражнений

Женщины любят худеть, но в большинстве случаев им нравится думать, что они худеют. Суть эффективного похудения, по мнению женщины, сводится к следующему: намазаться какой-нибудь чудо-мазью, обмотаться пищевой пленкой и с чувством выполненного долга усесться с коробкой зефира у телевизора в ожидании воздушной фигурки.

Бесполезно объяснять, как устроен механизм обмена веществ, ведь реклама не может врать и с помощью крема можно похудеть быстрее! А между тем, человечество не придумало еще более эффективного способа согнать жирок, чем физические нагрузки. Для этого не нужно устраивать километровые забеги или поднимать гантели, все намного проще. Всего одно слово — пилатес.

Содержание

Что представляет собой пилатес?

Преимущества

Упражнения для похудения

Советы начинающим

Видео с упражнениями пилатес для начинающих

Видео с уникальным комплексом упражнений пилатес

Видео с курсом упражнений пилатес

Что представляет собой пилатес?

Комплекс упражнений под названием пилатес появился в начале прошлого века, а стал невероятно востребованным лишь в последние годы. Пилатес для похудения представляет собой уникальную смесь аэробики, йоги, стретчинга и боди-балета, который направлен на укрепление мышц груди, живота, ног, бедер и спины. Важной особенностью пилатеса является то, что им можно заниматься в любом возрасте и при любой физической подготовке.

Все движения в пилатесе выполняются медленно и вдумчиво, поэтому отговорка, что данный вид фитнеса может нанести вред организму просто не имеет права на существование. Цель пилатеса: научиться чувствовать свое тело — каждую мышцу и сустав и обрести душевую гармонию. Ну а там и до стройной фигуры рукой подать. Тех, кто ждет от пилатеса фантастических результатов уже через неделю, ждет разочарование. Комплекс упражнений пилатес для похудения рассчитан на длительное время. За этот период вы успеете разработать мышцы о существовании которых даже не подозревали и заодно запустите механизм сжигания лишних калорий.

Пилатес, как и любая фитнес-программа, следует определенным принципам:

Павильное, глубокое дыхание;

Концентрация во время выполнения движений;

Постоянная нагрузка на мышцы живота — так называемый каркас прочности — является основополагающим правилом для пилатеса;

Неторопливое и плавное выполнение движений;

Сосредоточенность и старательность;

Регулярность и последовательность.

Помимо существенной пользы в вопросе коррекции фигуры, гимнастика пилатес для похудения помогает бороться с головной болью, проблемами с позвоночником, мышечной болью, эмоциональной неустойчивостью, постоянными стрессами. Пилатес эффективен также в послеоперационный период и для женщин, любящих рожать.

Занимаясь пилатесом, можно не только сбросить лишний вес, но и укрепить мышцы, подтянуть обвисшую кожу и запустить процесс омоложения организма.

Преимущества

Доводов в пользу того, что стоит заняться пилатесом, очень много. Разумеется, самым весомым аргументом «против» может стать патологическая лень, но если все же забыть на секунду о преимуществах диванных возлежаний с куском бекона, сразу становятся видны очевидные плюсы пилатеса:

Самый главный из них — это доступность. Совершенно не обязательно покупать абонемент в дорогой фитнес-центр. Упражнения дома не менее эффективны, и это неоспоримый факт;

Судя по отзывам, пилатес для похудения дает контроль за свои телом. Это значит, что мышцы перестанут напоминать тесто и примут желаемую рельефность;

Гибкость, сила, выносливость, стройность — это не перечисления достоинств известных атлетов, это качества, которые развивают упражнения пилатес;

Заставляет работать абсолютно все мышцы и приводит их в тонус;

Хотели грациозную осанку? Получите — распишитесь;

Улучшает работу дыхательной, кровеносной, иммунной и обменной систем;

Помогает достичь гармонии с собой, с окружающим миром, учит любить и принимать свое тело и нейтрализует негативные эмоции;

Не вызывает усталости, вялости, отдышки и прочих неприятных симптомов.

Упражнения для похудения

Не стоит сразу пытаться встать на голову и выполнить самые сложные элементы. Для начала подойдут простые, но тоже очень эффективные упражнения пилатес для похудения:

«Лодка»: сидя на полу, согните ноги, поставьте стопы на пол и обхватите ноги руками под коленями. Теперь попытайтесь потянуться макушкой как можно выше, вытягивая спину, а лодыжки в это же время поднять так, чтобы они оказались параллельно полу. Сделайте вдох, а на выдохе втяните живот и округлите спину. Опустите ноги и повторите упражнение сначала;

«Планка»: обопритесь на локти таким образом, чтобы они располагались под плечами, а колени были на линии бедер. Затем по очереди отведите ноги назад и поставьте их на носок. Прижмите ноги друг к другу и вытяните тело в струну. На выдохе поднимите бедра и опустите голову. На вдохе примите первоначальное положение;

«Русалка»: сядьте на правое бедро и согните ноги в коленях. Правую руку расположите на расстоянии примерно 15 см от корпуса и упритесь ею в пол, а левую положите на колено. На вдохе оттолкнитесь правой рукой от пола и поднимите оба бедра, левая рука при этом уходит вертикально вверх. Получившееся положение должно напоминать букву «Т». Вернитесь в исходное положение на выдохе и повторите с другой ноги.

Советы начинающим

Вы успешно освоите упражнения пилатес для похудения и сможете заниматься дома, если будете придерживаться следующих правил:

Не забывайте дышать глубоко, так как правильное дыхание является основой пилатеса. Раскрывайте ребра на сколько это возможно при вдохе и сокращайте мышцы до предела при выдохе;

Следите, чтобы мышцы пресса всегда были напряжены. Именно от живота идут все движения и распространяется энергия. Толку от занятий, в которых мышцы не получают должной нагрузки, не будет;

Старайтесь делать все упражнения максимально четко и на пределе своих физических возможностей;

Во время уроков пилатеса для похудения, старайтесь вытягивать позвоночник — это позволит увеличить расстояние между его дисками и придаст телу гибкость и подвижность. Решив похудеть раз и навсегда и соблюдая изложенные выше нехитрые правила, вы сделаете свое тело достойным восхищения, и уже через несколько месяцев в зеркале можно будет увидеть вместо поплывшей фигуры стройный силуэт.

Видео с упражнениями пилатес для начинающих

Видео с уникальным комплексом упражнений пилатес

Видео с курсом упражнений пилатес