5 лучших поз из йоги, чтобы убрать жир на животе! 

Жир на животе очень раздражает. Вы можете ежедневно заниматься физическими упражнениями и сидеть на здоровой диете, но иногда остается немного жира вокруг талии, который ваше тело упорно не хочет сбрасывать.
Только йога не устранит жировые отложения. Эти упражнения стоит сочетать с другими физическими упражнениями и диетой, без фаст-фуда, вредных добавок и химических веществ.
Йога поможет улучшить метаболизм организма и укрепить ваше сердце, чтобы устранить надоедливый жир с живота.
Практикуйте эти пять поз йоги — и ваш живот будет подтянутым, как вы и мечтаете!
Содержание
Поза «Кобра» (Bhujang asana)
Поза «Перевернутого лука» (Dhanurasana)
Поза «Журавль» (Bakasana)
ПОЗА «ДОСКА» (Kumbhakasana)
5. Поза «Освобождения ветра» (Pavanamuktasana)
Поза «Кобра» (Bhujang asana)
Эта поза укрепляет мышцы брюшного пресса и помогает убрать жир с живота. Это упражнение также поможет укрепить верхнюю часть тела, создавая сильный и гибкий позвоночник.
Для выполнения позы кобры:
Лягте на живот, ноги вытяните. Положите ладони под ваши плечи.
Ваш подбородок и пальцы должны касаться пола.
Медленно вдохните и поднимите грудь вверх, выгибаясь назад.
Удерживайте эту позу в течение 15-30 секунд.
Медленно выдохните, и вернитесь в исходное положение.
Повторите 5 раз с остановкой 15 секунд перед каждой позой.
Не выполняйте эту позу во время беременности, если у вас язва, грыжа или травмы спины.
Поза «Перевернутого лука» (Dhanurasana)
Эта поза укрепит ваше сердце и напряжет мышцы живота, чтобы помочь убрать жир. Раскачивание взад и вперед в этой позе стимулирует пищеварительную систему и помогает бороться с запорами.
Для выполнения этой позы:
Лягте на живот, вытяните ноги и расправьте руки по обе стороны.
Согните ноги в коленях и потяните руки назад к лодыжкам или ногам. Возьмите ноги руками.
Вдохните и поднимите голову, а затем наклоните ее назад, поднимая ноги как можно выше.
Попробуйте продержаться в этой позе в течение 15-30 секунд и продолжайте дышать нормально.
Выдохните и вернитесь в исходное положение.
Повторите, по крайней мере, 5 раз, отдыхая 15 секунд перед каждой позой.
Поза «Журавль» (Bakasana)
Эта поза поможет убрать жир вокруг талии и укрепит мышцы ног и спины.
Для выполнения этой позы:
Лягте на спину, вытяните ноги и сомкните их вместе. Руки по сторонам.
Вдохните и начните поднимать прямые ноги.
Вытяните свои ступни и пальцы ног, поднимите ноги так высоко, как только можете, не сгибая колени.
Поднимите руки, чтобы достичь ваших ног и создать угол 45 градусов с вашим телом.
Продолжайте дышать нормально и удерживайте эту позу в течение 15 секунд.
Отпустите и выдохните.
Повторите эту позу 5 раз, отдыхая 15 секунд перед каждой позой.
ПОЗА «ДОСКА» (Kumbhakasana)
Это простая поза. Она помогает сжечь жир с живота и укрепить плечи, руки, спину, бедра и ягодицы.
Для выполнения этой позы:
Встаньте в планку.
Прижмите пальцы ног, и шаг за шагом оттягивайте ноги назад, чтобы растянуть их, как можно дальше за вашим телом.
Вдохните, смотрите прямо перед своими ладонями, чтобы ваша шея и позвоночник выровнялись.
Напрягите мышцы брюшного пресса и удерживайте их.
Ваше тело должно сформировать прямую линию. Убедитесь, что ваши руки лежат плашмя на земле, а ваши пальцы разведены.
Задержитесь на 15-30 секунд или как можно дольше.
Выдохните и опуститесь на колени.
Повторите эту позу 5 раз с отдыхом не менее 15 секунд перед каждой позой.
Если у Вас высокое кровяное давление или любой тип травмы плеч или спины, не выполняйте эту позу.
5. Поза «Освобождения ветра» (Pavanamuktasana)
Эта поза поможет облегчить боль в пояснице, а также подтягивает брюшные мышцы и бедра. Считается также, что эта поза помогает сбалансировать уровень рН в организме, улучшить обмен веществ и укрепить здоровье желудка.
Для выполнения этой позы:
Лягте на спину, вытянув ноги и руки по бокам.
Ваши ноги должны быть вытянуты и пятки должны соприкасаться.
Выдохните и согните колени, постепенно подтягивая их к груди.
Бедрами оказывайте давление на брюшной пресс.
Сцепите руки под бедрами, чтобы держать колени.
Дышите глубоко, оставайтесь в этой позе в течение 60-90 секунд.
Выдохните, высвобождая свои колени и расправляя руки по сторонам.
Повторите эту позу 5 раз и, по крайней мере, 15 секунд отдыхайте перед каждой позой.
Вам понравились эти упражнения? Вы готовы выполнять их сами и рекомендовать друзьям? Расскажите нам в комментариях! Нам очень важно ваше мнение!