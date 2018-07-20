5 лучших поз из йоги, чтобы убрать жир на животе!

Жир на животе очень раздражает. Вы можете ежедневно заниматься физическими упражнениями и сидеть на здоровой диете, но иногда остается немного жира вокруг талии, который ваше тело упорно не хочет сбрасывать.

Только йога не устранит жировые отложения. Эти упражнения стоит сочетать с другими физическими упражнениями и диетой, без фаст-фуда, вредных добавок и химических веществ.

Йога поможет улучшить метаболизм организма и укрепить ваше сердце, чтобы устранить надоедливый жир с живота.

Практикуйте эти пять поз йоги — и ваш живот будет подтянутым, как вы и мечтаете!

Содержание

Поза «Кобра» (Bhujang asana)

Поза «Перевернутого лука» (Dhanurasana)

Поза «Журавль» (Bakasana)

ПОЗА «ДОСКА» (Kumbhakasana)

5. Поза «Освобождения ветра» (Pavanamuktasana)

Поза «Кобра» (Bhujang asana)

Эта поза укрепляет мышцы брюшного пресса и помогает убрать жир с живота. Это упражнение также поможет укрепить верхнюю часть тела, создавая сильный и гибкий позвоночник.

Для выполнения позы кобры:

Лягте на живот, ноги вытяните. Положите ладони под ваши плечи.

Ваш подбородок и пальцы должны касаться пола.

Медленно вдохните и поднимите грудь вверх, выгибаясь назад.

Удерживайте эту позу в течение 15-30 секунд.

Медленно выдохните, и вернитесь в исходное положение.

Повторите 5 раз с остановкой 15 секунд перед каждой позой.

Не выполняйте эту позу во время беременности, если у вас язва, грыжа или травмы спины.

Поза «Перевернутого лука» (Dhanurasana)

Эта поза укрепит ваше сердце и напряжет мышцы живота, чтобы помочь убрать жир. Раскачивание взад и вперед в этой позе стимулирует пищеварительную систему и помогает бороться с запорами.

Для выполнения этой позы:

Лягте на живот, вытяните ноги и расправьте руки по обе стороны.

Согните ноги в коленях и потяните руки назад к лодыжкам или ногам. Возьмите ноги руками.

Вдохните и поднимите голову, а затем наклоните ее назад, поднимая ноги как можно выше.

Попробуйте продержаться в этой позе в течение 15-30 секунд и продолжайте дышать нормально.

Выдохните и вернитесь в исходное положение.

Повторите, по крайней мере, 5 раз, отдыхая 15 секунд перед каждой позой.

Поза «Журавль» (Bakasana)

Эта поза поможет убрать жир вокруг талии и укрепит мышцы ног и спины.

Для выполнения этой позы:

Лягте на спину, вытяните ноги и сомкните их вместе. Руки по сторонам.

Вдохните и начните поднимать прямые ноги.

Вытяните свои ступни и пальцы ног, поднимите ноги так высоко, как только можете, не сгибая колени.

Поднимите руки, чтобы достичь ваших ног и создать угол 45 градусов с вашим телом.

Продолжайте дышать нормально и удерживайте эту позу в течение 15 секунд.

Отпустите и выдохните.

Повторите эту позу 5 раз, отдыхая 15 секунд перед каждой позой.

ПОЗА «ДОСКА» (Kumbhakasana)

Это простая поза. Она помогает сжечь жир с живота и укрепить плечи, руки, спину, бедра и ягодицы.

Для выполнения этой позы:

Встаньте в планку.

Прижмите пальцы ног, и шаг за шагом оттягивайте ноги назад, чтобы растянуть их, как можно дальше за вашим телом.

Вдохните, смотрите прямо перед своими ладонями, чтобы ваша шея и позвоночник выровнялись.

Напрягите мышцы брюшного пресса и удерживайте их.

Ваше тело должно сформировать прямую линию. Убедитесь, что ваши руки лежат плашмя на земле, а ваши пальцы разведены.

Задержитесь на 15-30 секунд или как можно дольше.

Выдохните и опуститесь на колени.

Повторите эту позу 5 раз с отдыхом не менее 15 секунд перед каждой позой.

Если у Вас высокое кровяное давление или любой тип травмы плеч или спины, не выполняйте эту позу.

5. Поза «Освобождения ветра» (Pavanamuktasana)

Эта поза поможет облегчить боль в пояснице, а также подтягивает брюшные мышцы и бедра. Считается также, что эта поза помогает сбалансировать уровень рН в организме, улучшить обмен веществ и укрепить здоровье желудка.

Для выполнения этой позы:

Лягте на спину, вытянув ноги и руки по бокам.

Ваши ноги должны быть вытянуты и пятки должны соприкасаться.

Выдохните и согните колени, постепенно подтягивая их к груди.

Бедрами оказывайте давление на брюшной пресс.

Сцепите руки под бедрами, чтобы держать колени.

Дышите глубоко, оставайтесь в этой позе в течение 60-90 секунд.

Выдохните, высвобождая свои колени и расправляя руки по сторонам.

Повторите эту позу 5 раз и, по крайней мере, 15 секунд отдыхайте перед каждой позой.

Вам понравились эти упражнения? Вы готовы выполнять их сами и рекомендовать друзьям? Расскажите нам в комментариях! Нам очень важно ваше мнение!