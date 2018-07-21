8 способов быстро заснуть и хорошо выспаться за 6 часов

Здоровый сон это чуть ли не главная основа молодости человека. Вы наверняка страдаете от недостатка сна, или бессонницы: по статистике ВОЗ примерно 67% всех людей на планете мучаются тем же. Постоянный стресс, недостаток бодрости, вечная усталость — хватит это терпеть! Вот целых 8 рабочих способов научиться быстро засыпать и высыпаться всего за 6 часов.

В первую очередь придется убрать любимые гаджеты подальше из спальни. Да и ламу лучше заменить ночником: чем темнее в помещении, тем быстрее организм перестраивается в режим отдыха.

Идеально будет ложиться спать уже около 22:00. Понятное дело, сразу в такой режим перейти не получится. Но уже через неделю гормон сна начнет вырабатываться раньше и засыпать станет легче в разы.

Соотвественно, проще будет и просыпаться. Со временем вы научитесь восстанавливать энергию всего за 6-8 часов — попробуйте и сами увидите, сколько внезапно появилось свободного времени и сил.