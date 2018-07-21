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ТОП 5 лучших упражнений для бедер и ягодиц от Екатерины Усмановой
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ТОП 5 лучших упражнений для бедер и ягодиц от Екатерины Усмановой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Несколько уникальных упражнений изменят Вашу фигуру до неузнаваемости и заставят взглянуть на себя по-другому!
По неофициальным опросам, более 80 процентов женщин не любят какую-то часть своего тела. Бедра стали одной из самых ненавистных областей. Потеря веса может помочь вам уменьшить общий размер тела, но вы не можете напрямую выбрать бедра и ягодичные мышцы, как области, которые вы хотели бы уменьшить. Где вы теряете вес основано на генетике, а не на количестве физических упражнениях, направленных на коррекцию ваших форм или употреблении определенных продуктов.
Будьте стройными и красивыми вместе с FITNESSI!
Когда вы меняете свой рацион питания на здоровый с более скромными порциями и занимаетесь больше физическими упражнениями, вы будете терять вес пропорционально. Все ваше тело станет меньше, в том числе ваши бедра и ягодицы.
Тем не менее, так как жир на бедрах и ягодицах упрямый, для достижения заметных, устойчивых результатов понадобится больше времени. Объемы уменьшаться в том случае, когда вы будете сжигать больше энергии, чем потребляете.
Подкожный жир, который находится на бедрах и ягодицах женщин, особенно трудно потерять. Но, регулярно выполняя пять упражнений направленных на эту зону, в комплексе с правильным питанием, вы сможете достичь непревзойденных результатов.
Смотрим видео и действуем!
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