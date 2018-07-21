Это упражнение йоги убирает седину и морщины

В практике йогов есть упражнение, которое заставит биологические часы вашего организма повернуть в сторону молодости. Йоги много веков практикуют гимнастику, которая приводит к омоложению организма. Но вам не надо знать все возможные асаны (упражнения). Вам понадобится только одно, стойка в верх ногами.

У человека на лбу, над третьим глазом, размещена чакра Сома. Некоторые считают ее частицей седьмой чакры. Она связана с луной и выделяет особый лунный нектар, родник молодости и здоровья. Эго энергия проходит по всему телу вдоль позвоночника до солнечного сплетения. Но там находится чакра Манипура, ее огонь сжигает этот нектар, старя при этом организм. Соответственно, перевернув тело, мы не пустим нектар в Манипуру и накопим его голове. Это в итоге будет беречь молодость и может помочь в развитии разных способностей.

Согласно рекомендациям йогов, следует периодически принимать положения:

Стойка на голове.

Стойка на руках.

Стойка на лопатках (березка).

Максимальный эффект дадут все три асаны, но стойка на руках и голове у неопытного человека может привести к травмам. Поэтому, можно смело начинать с «березки». Эта стойка знакома нам со школьной скамьи.

Способы выполнения стойки на лопатках

Это упражнения можно выполнить, двумя разными способами. Способ первый Сарвангасана, и второй вариант Випарита-карани. Обязательно после упражнения опустить ноги за голову, затем медленно опустится на спину.

Древняя индийская мудрость об этих упражнениях.

Практика Випарита-карани спасет вашу кожу от увяданий, а седину не пустит к волосам. А у регулярно практикующих упражнения зафиксированы случаи избавления от седины. По длительности выполнения есть некоторые разногласия, время колеблется от 10 до 30 минут ежедневно. Но все единодушны во мнении, что начинать это упражнения надо с 1-2 минут.

Немного научных заключений

Выполняя стойку на лопатках или голове, снимается повышенная нагрузка с сердечно сосудистой системы. В этом случае крови не надо бороться с силой тяжести, чтобы вернуться с ног к сердцу. Мозг будет получать больше питания, а ноги отдыхать. Кроме всего прочего, это упражнение улучшит гибкость позвоночника и усилит мышцы верхнего отдела позвоночника.

Рекомендации и противопоказания к выполнению

Выполнять упражнения следует утром на голодный желудок. Необходимо убрать из рациона тяжелую пищу и алкоголь. Женщинам не стоит делать упражнения во время беременности, и в критические дни. При ощущении недомогания, надо сократить время выполнения.

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