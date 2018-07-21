Простое дыхательное упражнение поможет избавиться от живота

Мечтаете иметь подтянутый и плоский живот, но у Вас не хватает времени для длительных тренировок? Поздравляем! Вы попали по адресу. Именно для желающих привести свой животик в порядок в короткие сроки, мы подготовил материал с описанием удивительного упражнения — «Вакуум в животе». Техника из данного упражнения позволит Вам укрепить мышцы живота изнутри. Ощутимая разница будет заметна уже через 3-4 недели при условии регулярных тренировок.

Разумеется, чем чаще вы будете практиковать это упражнение — тем быстрее и очевиднее будет эффект. Минимальное число подходов в неделю — 5. На первых порах вам понадобится время, чтобы удерживать мышцы живота в напряжении. Зато когда они придут в тонус — понадобится намного меньше усилий для контроля за ними. 1. Лежим на спине. Руки — вдоль тела. Согнутые в коленях ноги стоят на полу. Мышцы расслаблены. Делаем медленный выдох, который освободит легкие от воздуха. 2. Когда легкие опустеют — начинаем напрягать мышцы живота, втягивая его. Останавливаем дыхание. На самой низкой точке замираем всем телом секунд на десять-пятнадцать. На маленьком вдохе втягиваем живот. 3. Не расслабляя пресс, делаем маленький вдох, вновь напрягаем мышцы живота и замираем секунд на десять-пятнадцать. Опять втягиваем живот и задерживаем дыхание. 4. Теперь выдыхаем, расслабляем пресс и повторяем несколько вдохов-выдохов. Напоследок втягиваем живот настолько, насколько возможно и выталкиваем его наверх без выдоха. ВИДЕО: ПЛОСКИЙ ЖИВОТ// ВАКУУМ// МОЖНО при ДИАСТАЗЕ//3 вариации/ Техника выполнения

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