Липкая кожа: причины и лечение

Фото: PixabayЛипкая кожа: причины и лечениеЛипкая кожа бывает от потливости и обычно не указывает на заболевание. Однако чрезмерное потоотделение или потливость без видимых причин может быть признаком другого состояния здоровья. Когда слишком жарко, человек начинает потеть и у него появляется пот, который необходим, чтобы охладить тело. Некоторые люди потеют, когда они нервничают. Это все вполне естественные явления. Однако, если человек часто потеет, то необходимо поговорить с врачом для правильного диагноза.

Липкая кожа — причины

Потоотделение является частью комплексной системы терморегулирования тела. Кожа сохраняет большую часть воды в организме, и когда тепло активизирует потовые железы, часть этой влаги выходит на поверхность. Эта влага охлаждает тело, и кожа становится влажной. Иногда этот механизм работает неправильно, и человек может иметь сильную потливость. Состояния, которые могут вызывать чрезмерную потливость и липкую кожу, включают:

Гипергидроз

Гипергидроз относится к чрезмерному потоотделению, которое происходит даже тогда, когда организм не нуждается в охлаждении.

У людей с гипергидрозом потеют только одна или две части тела, такие как ладони, ноги, подмышки или голова. Эти области могут быть потными, в то время как остальная часть тела остается сухой.

Гипергидроз влияет на повседневную деятельность и снижает качество жизни человека. Он может привести к инфекциям. Врачи часто диагностируют гипергидроз в детском или подростковом возрасте.

Приливы

Некоторые женщины испытывают сильное потоотделение во время перименопаузы и менопаузы. Потливость обычно происходит во время приливов или ночью. Колебание уровней эстрогена и других гормонов обычно вызывают приливы и ночную потливость.

Лихорадка

Болезнь или инфекция могут привести к лихорадке — повышению температуры. Лихорадка зачастую сопровождается потливостью. Лихорадка является частью естественного иммунного ответа организма и не может быть причиной тревоги. Когда организм «побеждает» инфекцию, лихорадка обычно снижается. Если лихорадка продолжается более 48 часов, человек должен обратиться к врачу.

Гиперактивность щитовидной железы

Гиперфункция щитовидной железы или гипертиреоз могут вызывать чрезмерное потоотделение. Это связано с тем, что состояние увеличивает метаболизм. Другие симптомы гипертиреоза включают:

возбудимость и гиперактивность;

проблемы со сном;

теплочувствительность;

зуд;

чрезмерную жажду;

инфаркт.

В редких случаях холодный пот или липкая кожа являются симптомом сердечного приступа. Сердечные приступы требуют немедленной медицинской помощи. Другими важными предупредительными знаками являются:

боль в груди или дискомфорт;

боль или дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти;

сбивчивое дыхание;

тошнота.

Лечение

Если нервозность вызывает липкую кожу, она не требует какой-либо медицинской помощи. Если врач диагностирует у человека гипергидроз, он может рекомендовать ионофорез, который временно закрывает потовые железы.

Инъекции Ботокса — еще один метод лечения. Они могут обеспечить кратковременное облегчение при гипергидрозе.

Женщины, которые испытывают приливы, могут начать заместительную гормональную терапию или другое лечение.

При лихорадке человек может принимать ацетаминофен или ибупрофен для облегчения дискомфортных симптомов.

Врачи могут рекомендовать различные виды лечения гипертиреоза, включая лекарства и изменения образа жизни, чтобы облегчить симптомы.

Домашние средства

Антиперспиранты уменьшают потоотделение, и человек может использовать их на любой части тела, включая руки и ноги. Применение антиперспиранта для сухой кожи перед сном может помочь при ночной потливости.

Люди, которые страдают потливостью ног, могут следовать советам по уходу за собой, чтобы избежать неприятных запахов и кожных инфекций. Эти советы включают:

носить сандалии, где это возможно;

носить обувь из натуральных материалов;

избегать ношения одной и той же обуви 2 дня подряд, чтобы они полностью высыхали;

менять носки ежедневно.

Когда нужно обратиться к врачу

Если потливость вызывает липкую кожу, это обычно не вызывает беспокойства и не требует медицинской помощи. Однако, если у человека чрезмерная потливость и без видимых причин, следует обратиться к врачу.