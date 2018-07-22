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Тревожные признаки, что вашему телу не хватает кальция
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Тревожные признаки, что вашему телу не хватает кальция 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Человеческий организм напоминает сложную математическую систему: одно небольшое изменение способно разрушить красоту всего уравнения. Но если в случае с математикой все можно поправить единым росчерком пера, то восстановление баланса витаминов и минералов потребует гораздо больше усилий. Хуже всего то, что люди зачастую даже не понимают происходящего с ними. К примеру, раньше считалось, что дефицит кальция возникает лишь к зрелому возрасту. Сейчас же врачи называют недостаток этого минерала бичом молодого поколения. Вот несколько верных способов, позволяющих определить, что вам не хватает именно кальция, и возможные пути решения этой серьезной проблемы.
Бессонница
Причина отсутствия сна может крыться не только в постоянном стрессе, но и в недостатке кальция. Дело в том, что этот минерал активно участвует в выработке мелатонина. И наоборот, глубокий сон способствует повышению уровня кальция.
Плохая осанка
Тут все логично. Недостаток кальция ослабляет ваши кости: естественно, что позвоночник начинает сгибаться, формируя неправильную осанку. Если внезапная сутолость приправлена еще и болью в спине и шее, то в первую очередь нужно добавить в рацион кальций.
Память
Дефицит кальция влияет не только на кости, но и на ваш разум. Плохая память, доходящая до смешного способность забывать слова и даже галлюцинации — вот чем грозит вам недостаток кальция. И напротив, если вы заметили у себя вышеописанные синдромы, попробуйте пропить курс кальция.
Нервное состояние
Постоянно чувствуете себя нервным, а вспышку гнева может вызвать вообще что угодно? Скорее всего, дело все в том же дефиците кальция. Нервная система очень зависима от этого минерала: быстрая усталость, рассеянность внимания и беспричинная злость — все от этого.
Зубы, ногти, волосы
Организм стремится восполнить недостаток кальция, забирая его из «второстепенных» частей тела. Волосы при дефиците этого минерала становятся ломкими и тонкими, ногти слоятся (очень неприятное зрелище) и даже зубы дают о себе знать. Все эти признаки должны насторожить вас.
Апоплексический удар
Кальций важен для правильной функции нейромедиаторов. Если вы полностью здоровы и внезапно начали страдать от припадков, то причина может быть только одна: дефицит кальция.
Вредные продукты
Помните, что жиры замедляют усвоение кальция, а газированные напитки так и вовсе способны вымывать его из костей. Откажитесь от этих продуктов в первую очередь.
Полезные продукты
кунжут (100 г) = 1000 мг сыр (100 г) = 1000 мг творог (100 г) = 150 мг молоко (100 г) = 120 мг сметана (100 г) = 100 мг cухая фасоль (100 г) = 150 мг сельдерей (100 г) = 240 мг петрушка (100 г) = 130 мг миндаль (100 г) = 254 мг фундук (100 г) = 170 мг  Курение и кофе
От курения лучше всего отказаться вовсе. Помимо всего прочего, именно табачный дым вызывает серьезную потерю костной ткани. Кофе также вымывает кальций из организма: если вы не в силах ограничить себя в бодрящем напитке, добавляйте туда хотя бы молоко.
Сидячий образ жизни
Даже привычка проводить выходные на диване может серьезно пошатнуть ваше здоровье. Такой образ жизни наносит большой урон костной ткани, а ведь предотвратить это будет достаточно просто. Нет времени на полноценные тренировки? Ничего страшного, занимайтесь дома. Даже легкой гимнастики по утрам хватит, чтобы остановить вымывание кальция из организма.
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