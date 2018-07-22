Почему нельзя долго находится в ванне

Многие мужчины и женщины любят поваляться в ванне, ведь это не столько гигиеническая процедура, сколько настоящее удовольствие. Можно часами нежиться в теплой или горячей воде и мягкой пене, вот только специалисты утверждают, что долго находиться в ванне вредно, и тому есть немало важных причин.

Что происходит в горячей воде

Горячая вода — около сорока-сорока пяти градусов по Цельсию хорошо влияет на кожные покровы, расширяет поры, быстро удаляет грязь и избыток сала. Также погружение в такую воду стимулирует у человека обмен веществ и хорошо влияет на сосуды, они расширяются, прочищаются, улучшается дыхание. Но все это действует благотворно, если находиться в горячей ванне не более десяти, максимум — пятнадцати минут. Даже если человек превосходно себя чувствует, далее длительная процедура начинает негативно воздействовать на те же ткани и органы. Медики утверждают, что прежде всего страдает сердце, особенно если область груди долго погружена в горячую воду. Появляется увеличенное сердцебиение, может происходить сбой сердечных ритмов. Длительное расширение сосудов из-за горячей воды снижает общее кровяное давление, и для людей, страдающих гипотензией, это может кончиться обмороком. Принимая долгую горячую ванну, человек с нормальным или повышенном давлением как минимум может страдать головокружением.

При наличии любого острого или хронического воспаления, особенно при заболеваниях щитовидной железы, эндометриозе, миоме, кисте, мастите, нахождение в горячей ванне более десяти минут может быть чревато обострением и увеличением тяжести имеющейся патологии.

Более того, человеческая кожа обладает защитным слоем, который смывается даже теплой водой, а уж горячей и с агрессивными пенками для ванн или гелями для душа это происходит еще быстрее. В итоге, кожа на какое-то время теряет свои барьерные свойства и человек сразу после ванной становится беззащитными перед многими бактериями и инфекциями. А еще горячая вода подвергает кожу большой термообработке, и в результате она начинает быстрее стареть, особенно на лице, кистях рук и шее.

Даже абсолютно здоровому и привычному к горячей воде человеку следует находиться в такой ванне не более двадцати минут, иначе и у него могут начаться негативные последствия.

Теплая ванна

Самая комфортная и общеполезная для организма — теплая ванна. Температура воды в ней не должна быть ниже тридцати трех и выше тридцати семи градусов. То есть это чуть ниже или чуть выше нормальной температуры человеческого тела. В такой воде хорошо совершать гигиенические процедуры детям любого возраста и взрослым. Теплая ванна расслабляет мышцы и успокаивает кожу, снимает нервное напряжение и благотворно воздействует на состояние внутренних органов. Вода, близкая к температуре тела, не губит волосы и кожу, в ней медленнее происходит мацерация — далеко не сразу проявляется морщинистость от воды на пальцах и ступнях. Такую ванну хорошо принимать перед сном и сексом. И все-таки даже в теплой воде не стоит долго лежать, двадцать-тридцать минут будет вполне достаточно для того, чтобы почувствовать удовольствие от банных процедур.

Холодная ванна

Лежать в холодной воде не так приятно, как в теплой или горячей, но врачи рекомендуют такие процедуры людям, подверженным множественным неврозам, неврастении, а также при потере аппетита и для общего закаливания организма. Температура «холодной» ванны должна быть не ниже восемнадцати и не выше двадцати градусов по Цельсию. Систематически погружаясь в такую воду можно улучшить иммунитет, усилить тургор мышц, повысить тонус кожи. После принятия холодной ванны к кожным покровам активно устремляется кровоток, и из организма быстро выводятся шлаки, улучшается настроение. Но следует помнить, что лежать в холодной воде нужно от восьми до тридцати секунд, не больше. При этом область груди и голова не должны погружаться в ванну, мыться в ней не стоит. Увеличение времени нахождения в холодной ванне грозит возникновением респираторных заболеваний и временно повышенным кровяным давлением, которое может сопровождаться головной болью и появлением кругов перед глазами.

После холодных водных процедур тело необходимо полностью растереть полотенцем, чтобы предотвратить какие-либо застойные явления в мышцах и суставах. Любая правильно принятая ванна будет приносить организму только пользу, особенно если пребывание в воде доставляет человеку удовольствие.

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