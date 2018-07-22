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Что мы едим: британка хранила сладости 20 лет, а им хоть бы хны
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Что мы едим: британка хранила сладости 20 лет, а им хоть бы хны 

Bigpicture.ru 46 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Что заставило бы вас отказаться от любимой еды? Мы все неоднократно пытались сделать это, но к середине дня желание съесть вкусное вредное бисквитное пирожное с чаем становится настолько непреодолимым, что сопротивляться ему практически невозможно. Итак, что же ваш любимый «яд»? Маффин, который вы покупаете к латте? Бисквиты, круассаны, пирожные или шоколадные конфеты?
Источник: dailymail.co.uk  «Это моя «вредная коробка». Каждая плитка шоколада и каждый кусочек желе выглядят так, будто я купила их вчера, однако они ровесники моей 19-летней дочери. Что ж, а сейчас на секунду задумайтесь о том, как вы теперь относитесь к своим любимым вкусностям», — говорит Мариса Пир.
«За 30 лет работы психотерапевтом и гипнотизером я ни разу еще не получала лучшего шанса наглядно продемонстрировать, как это вредно для нас. Эти продукты — от круассанов, выглядящих так, будто они только из булочной (хотя они запросто могут лишить вас пары зубов), до ужасающе неизменной баночки маргарина — бич современного общества», — рассказала Мариса.
Ни насекомые, ни бактерии их не трогают. Но, например, если оставить мандарин в чаше на месяц, он покроется плесенью, дух разложения будет витать вокруг, сопровождаемый соответствующим ароматом.
Увиденное вашими глазами станет для вас однозначным сигналом того, что есть это — не лучшая идея.
Все же существует причина, по которой ни бактерии, ни насекомые не притрагиваются к определенным продуктам. Она заключается в том, что эти продукты не представляют никакой питательной ценности, и, употребляя их в пищу, мы портим свое здоровье. Эта простая информация может спасти жизни людей.
«Долгие годы я работала с людьми, страдающими от избыточного веса, предлагая им взять в руки продукты, которые кажутся им наиболее вкусными. Аппетит пропадал, как только они касались рукой того или иного продукта. Я начала заполнять коробку еще в 1997 году, и она путешествовала вместе со мной повсюду, помогая мне учить людей тому, что подобные продукты нужно употреблять с большой аккуратностью, — рассказала Мариса.
«Сердце моей философии «вредной коробки» в том, чтобы скорректировать наши пищевые привычки с помощью изменения восприятия еды».
«Многие люди верят в то, что им необходимо садиться на суровые диеты, чтобы прийти в форму. Однако секрет не в этом: нужно просто сменить продукты, которыми вы питаетесь. Употребляйте в пищу столько свежих продуктов, сколько хотите, и я гарантирую, что вскоре ваша фигура будет нравиться вам все больше и больше», — советует Мариса.
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